Весь украинский народ признали преступниками – польский политик

1 февраля Сенат Польши принял закон об Институте национальной памяти, в котором, в частности, упомянуты украинские националисты, Волынская трагедия и "Восточная Малопольша". 6 февраля документ подписал президент Анджей Дуда.

Закон вызвал немалый резонанс не только в Украине, но и в ряде других стран. Так, Госдеп США заявил об обеспокоенности из-за возможных последствий его принятия, в парламенте Израиля анонсировали рассмотрение вопроса о приравнивании закона к отрицанию Холокоста, а в Кремле пообещали внимательно изучить документ, поскольку давно интересуются преступлениями "украинских националистов" – прошлых и нынешних.

Основные замечания Украины к документу таковы: закон необъективен и категорически неприемлем; Польша пытается изобразить украинцев исключительно как преступных националистов и коллаборационистов Третьего рейха, а также де-факто заявляет о территориальных претензиях к Украине. 6 февраля Верховная Рада одобрила проект постановления о Заявлении в связи с принятием Сеймом и Сенатом Польши этого закона.

В настоящее время неоднозначный документ отправлен на рассмотрение Конституционного суда Польши.

С просьбой поделиться своим мнением об этом и более ранних неоднозначных решениях Варшавы, о конфликте между двумя странами – мнимом или реальном, а также о перспективах двусторонних отношений "Обозреватель" обратился к польскому политику, депутату Сейма Польши нескольких созывов, журналисту Мирославу Чеху.

- Начнем с того, что это не отрицание преступлений Бандеры. В Украине абсолютно ошибочная интерпретация этого закона, что якобы речь идет о запрете "бандеровской" идеологии. Это не так. В законе идет речь об отрицании преступлений украинских националистов. То есть для начала следует определиться с терминами – что значит "украинские националисты", в частности в 1925-1950 годы.

Мирослав Чех

Но этот закон, прежде всего, не отвечает основным правилам законодательства. Например, в нем неправильно введены сроки, он неправильно введен в польскую конституционную систему, о чем говорили сами представители власти, а также критики закона.

Разумеется, это недружественный шаг в отношении украинского государства и украинского меньшинства в Польше, поскольку украинцы признаются коллективными преступниками. Тем самым он нарушает элементарные права украинцев – граждан Польши.

- Вы помните о том, что государственная судоходная компания Польши планировала назвать два новых корабля "Львов" и "Тернополь" – из ностальгических соображений, как пояснили в компании. В законе, о котором мы говорим, Галичина обозначается как "Восточная Малопольша". По вашему мнению, должна ли Украина беспокоиться по этому поводу, или речь идет всего лишь об историческом контексте и не более?

- На сегодняшний день это исторический контекст, который, конечно, оказывает влияние и на современные отношения. В законодательстве страны не должна употребляться терминология, которая уже 70 лет не имеет никаких оснований.

Президент Польши Анджей Дуда, президент Украины Петр Порошенко

Хочу напомнить, что та часть закона, которая касается отношений с Украиной и с украинцами, была написана при сопротивлении Министерства юстиции Польши. Когда в Сенате обсуждали этот проект, представитель Министерства заявил, что они не поддерживают введение этой части. То есть в польском правительстве есть понимание того, что закон написан абсолютно неграмотно, что он может нарушать права национальных меньшинств и портит отношения с Украиной.

Думаю, на этапе работы с законом в Конституционном суде все эти замечания должны быть учтены. Как я понимаю, такова же позиция украинского МИДа и в целом украинского государства.

- В комментарии "Обозревателю" экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко в контексте этого закона заметил, что Польше следует уделять большее внимание внешним угрозам, а не вопросам истории. В частности, он напомнил об угрозе, исходящей от России. По вашему мнению, можно ли сегодня считать Украину стратегическим партнером Польши, в том числе в противодействии агрессии РФ?

- Украина должна была бы быть для Польши стратегическим партнером. Не нужно обладать большой мудростью или политической грамотностью, чтобы понять: интерес польского государства в том, чтобы существовало независимое украинское государство, которое противостоит агрессивной политике Москвы, военной агрессии, которая пытается разрушить единство Европейского Союза, евроатлантического сообщества, которая игнорирует избирательный процесс в целом ряде стран и так далее. Все это понятно.

Но будем говорить иначе. Тезисы, заложенные в законе об Институте национальной памяти, в котором присутствует признание всего украинского народа как преступников и осуждение устремления Украины к государственной независимости – это возврат к коммунистическим временам. Коммунистическая власть Польши применяла точно такую терминологию – один в один.

Поэтому следует задать вопрос: что случилось, почему сегодняшняя польская власть использует ту же терминологию в отношении украинцев, в отношении украинского меньшинства в Польше, в отношении Украины в целом, что и коммунистическое польское государство, которое было сателлитом Советского Союза и, соответственно, Москвы.