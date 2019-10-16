Мир на Донбассе: Кравчук предложил свою формулу

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о том, что "дорогу к миру на Донбассе" может открыть документ, подписанный главами четырех государств.

"Лидеры Украины, России, Франции и Германии должны составить соответствующую дорожную карту лично", – подчеркнул он в интервью OBOZREVATEL.

По мнению Кравчука, полномочия "помощников или советников министров иностранных дел", которым сегодня поручено составление подобных документов, недостаточны для такой важной миссии.

Леонид Кравчук

"Когда мы собрались в Беловежской пуще, существовал Советский Союз. Мы приехали туда, и на повестке дня стоял вопрос: быть или не быть Советскому Союзу, или быть или не быть общему кризису, который мог привести к невероятному конфликту. Мы сели вшестером и сами написали документ. Без групп – двухсторонних, трехсторонних или каких-либо еще", – напомнил первый президент.

Он убежден: "Так же нужно сделать и сегодня. И не надо перекладывать эту функцию на кого-то. Это могут и должны сделать главы государств. Так было всегда, когда вопрос был острым и опасным для всех стран".

Кравчук подчеркнул: "Если такой документ будет подписан, если он будет доведен до выполнения, тогда мы будем иметь основания сказать: успех на Донбассе есть".

"Это не значит, что уже завтра всё изменится. Потребуется много времени. Но дорога будет открыта", – заверил он.

Полную версию интервью с Леонидом Кравчуком скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что глава России Владимир Путин также желает наступления мира на Донбассе. "Мы будем ждать, что не только украинская сторона очень хочет, чтобы в конце был мир, чтобы перестали убивать украинцев. Думаю, это желание должно быть с каждой стороны. Мы ждем именно этого", – отметил он.

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