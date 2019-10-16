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16 октября • обновлено в 17:13
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Мир на Донбассе: Кравчук предложил свою формулу

1.8т Читать материал на украинском

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о том, что "дорогу к миру на Донбассе" может открыть документ, подписанный главами четырех государств.

"Лидеры Украины, России, Франции и Германии должны составить соответствующую дорожную карту лично", – подчеркнул он в интервью OBOZREVATEL.

По мнению Кравчука, полномочия "помощников или советников министров иностранных дел", которым сегодня поручено составление подобных документов, недостаточны для такой важной миссии.

Леонид Кравчук

Леонид Кравчук

"Когда мы собрались в Беловежской пуще, существовал Советский Союз. Мы приехали туда, и на повестке дня стоял вопрос: быть или не быть Советскому Союзу, или быть или не быть общему кризису, который мог привести к невероятному конфликту. Мы сели вшестером и сами написали документ. Без групп – двухсторонних, трехсторонних или каких-либо еще", – напомнил первый президент.

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Он убежден: "Так же нужно сделать и сегодня. И не надо перекладывать эту функцию на кого-то. Это могут и должны сделать главы государств. Так было всегда, когда вопрос был острым и опасным для всех стран".

Кравчук подчеркнул: "Если такой документ будет подписан, если он будет доведен до выполнения, тогда мы будем иметь основания сказать: успех на Донбассе есть".

"Это не значит, что уже завтра всё изменится. Потребуется много времени. Но дорога будет открыта", – заверил он.

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Полную версию интервью с Леонидом Кравчуком скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что глава России Владимир Путин также желает наступления мира на Донбассе. "Мы будем ждать, что не только украинская сторона очень хочет, чтобы в конце был мир, чтобы перестали убивать украинцев. Думаю, это желание должно быть с каждой стороны. Мы ждем именно этого", – отметил он.

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Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт
Персона
Леонид Кравчук
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Новости ДНР Новости ЛНР
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Полный маразм от Кравчука! ВСЁ ЭТО УЖЕ БЫЛО В 15-16 годах!!! Вторые Минские соглашения, подписанные (ВСЕМИ) в феврале 2015 года, предполагали комплекс мер по урегулированию ситуации на Донбассе! .... В октябре 2015 года Штайнмайер предложил вариант последовательности выполнения действий, который получил название «Формула Штайнмайера». ....В 2016 году Порошенко, в одном из своих выступлений, говорил о необходимости действовать согласно «формуле Штайнмайера» ..... С тех пор вплоть до сентября 2019 года формулу неоднократно критиковали в Украине, ... Россия же, Германия и Франция настаивали на применении этого плана действий.." Теперь вумный Кравчук предлагает повторить этот путь...
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
"Мы приехали туда, и на повестке дня стоял вопрос: быть или не быть Советскому Союзу," 5 июня 2005 года, выступая в украинской Раде, Леонид Кравчук с горечью произнес, что «если бы он знал, что будет твориться в Украине, он дал бы себе скорее отрубить руку, чем подписать Беловежское соглашение»
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
"Лидеры Украины, России, Франции и Германии должны составить соответствующую дорожную карту лично." Если без Л/ДНР, то эту "карту" могут нарисовать и лидеры России, Франции и Германии ...
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