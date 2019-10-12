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12 октября • обновлено в 15:21
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Мир на Донбассе: генерал пояснил Зеленскому, в чем он неправ

1.2т Читать материал на украинском

Экс-заместитель главы СБУ, председатель Союза офицеров Украины, генерал-лейтенант Александр Скипальский заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует питать иллюзий относительно готовности России к разрешению конфликта на Донбассе.

"Ни Путин, ни вся российская агрессивная машина не настроены на разрешение вопроса мирным путем", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

В контексте заявлений, сделанных Зеленским во время пресс-марафона, он заметил: "Президент Зеленский в своей предвыборной риторике заявлял о себе как о человеке, который будет делать все, чтобы достичь мира. И пока что он на это настроен. Это желание у него не пропало".

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

В то же время генерал подчеркнул: "В силу того, что он никогда не занимался политикой, военными вопросами, он не знает настоящей стратегической цели России. Он не учитывает военную доктрину РФ".

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Как убежден Скипальский, президент Украины должен осознать: "С Путиным договориться ему не удастся без сдачи национальных интересов Украины. Путин на это не пойдет".

Исходя из этого он порекомендовал главе государства "официально действительно проводить политику мягких шагов, но в то же время основные усилия направить на укрепление нашей обороноспособности".

"Понятно, что Украина не планирует нападать на Россию – слишком разные потенциалы. Но мы должны иметь мощный потенциал обороны. Это усиливает не только физические, но и моральные позиции страны", – заявил генерал.

"К сожалению, этого как раз не наблюдается", – заметил он.

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Как писал OBOZREVATEL, во время пресс-марафона 10 октября президент Зеленский пояснил, почему не может открыто говорить о войне России против Украины. Ведь тогда ему придется вводить военное положение и идти с войной отбивать у оккупантов Крым и Донбасс.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Персоны
Александр Скипальский Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Комментарии на сайте не модерированы
руденко евгений
руденко евгений
где были генералы во время захвата Крыма?
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