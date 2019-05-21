Мир любой ценой? Журналист объяснил слова Зеленского о Донбассе

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что его первоочередная задача – мир на Донбассе, не означает, что он пойдет на уступки России.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал блогер и журналист Кирилл Сазонов. По словам блогера, президент "сказал не совсем то, что имел в виду".

"Мы все понимаем, что не Киев начал эту войну, и что ключ от мира не в Киеве. Если ты убегаешь от медведя по лесу, то погоня прекращается не когда ты устал, а когда устал медведь. Ключ от мира находится в Москве. Москва так просто нас отпускать не собирается, нам бороться за свою свободу придется еще достаточно долго", – подчеркнул журналист.

По словам Сазонова, "единственный вариант, по которому Украина может завтра прекратить войну – это капитуляция".

"Но даже если Зеленский на это пойдет, а я не думаю, что пойдет, это сразу же остановит Верховная Рада нынешнего созыва. Она ни в коем случае не позволит ОРДЛО принять по российскому сценарию. Еще есть предохранитель в виде украинского народа", – отметил блогер.

"Нас один человек пытался развернуть в сторону России, можно сейчас позвонить в Ростов и спросить, как у него дела", – заявил Сазонов, намекая на экс-президента Виктора Януковича.

"Если президент или Верховная Рада попробуют под любым соусом провести капитуляцию Украины, даже под самым благовидным минским сценарием, то завтра не будет ни Верховной Рады, ни Банковой – народ их просто снесет. Народ и раньше бы снес, а теперь он научился стрелять и многие вооружены", – заключил блогер.

president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назвал своей первой задачей прекращение огня на Донбассе. "Я готов на все, чтобы наши герои не гибли. Я готов на сложные решения, теряя популярность. Готов потерять должность, чтобы наступил мир", – заявил он.

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