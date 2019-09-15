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15 сентября • обновлено в 12:59
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"Мир любой ценой": Жданов заявил об угрозе для суверенитета Украины

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От президента России Владимира Путина не следует ожидать шагов навстречу Украине в ответ за освобождение террориста "ДНР" Владимира Цемаха.

"Если со стороны Кремля осуществляются какие-либо встречные шаги, это значит, что мы поступаемся суверенитетом, в той или иной степени". Такое мнение в блоге OBOZREVATEL высказал военный эксперт Олег Жданов.

Как убежден эксперт, "Путин никогда не платит добром". При этом "у него есть одно "скромное" человеческое желание: суверенитет Украины".

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В этом контексте Жданов напомнил о том, что "команда президента Зеленского начала говорить об амнистии. В одном из интервью в августе Разумков обронил фразу о том, что, наверное, особый статус Донбассу придется давать".

Боец ВСУ, иллюстрация

Боец ВСУ, иллюстрация

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Эксперт не исключил, что уже на ближайшей сессии Верховной Рады будет рассмотрен "закон об амнистии или об особом статусе региона Донбасс". "Учитывая наличие у "Слуги народа" большинства в Верховной Раде, принятие этих решений – вообще не проблема, это технический момент. Нужно только поставить вопрос на голосование и нажать на кнопки", – заметил он.

Исходя из этого, Жданов предположил, что "на сегодняшний день взят курс на "мир любой ценой". Значит, ценой суверенитета. Других компромиссов, приемлемых для России, просто не существует".

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Как писал OBOZREVATEL, ранее Олег Жданов заявил о том, что освобождение террориста Цемаха из-под стражи в зале суда – спецоперация Кремля, а также спрогнозировал, что на предстоящей встрече лидеров государств в "нормандском" формате "Украину будут душить".

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Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Обмен пленными
Персоны
Олег Жданов Владимир Путин Владимир Зеленский Владимир Цемах
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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