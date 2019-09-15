"Мир любой ценой": Жданов заявил об угрозе для суверенитета Украины

От президента России Владимира Путина не следует ожидать шагов навстречу Украине в ответ за освобождение террориста "ДНР" Владимира Цемаха.

"Если со стороны Кремля осуществляются какие-либо встречные шаги, это значит, что мы поступаемся суверенитетом, в той или иной степени". Такое мнение в блоге OBOZREVATEL высказал военный эксперт Олег Жданов.

Как убежден эксперт, "Путин никогда не платит добром". При этом "у него есть одно "скромное" человеческое желание: суверенитет Украины".

В этом контексте Жданов напомнил о том, что "команда президента Зеленского начала говорить об амнистии. В одном из интервью в августе Разумков обронил фразу о том, что, наверное, особый статус Донбассу придется давать".

Боец ВСУ, иллюстрация Instagram uaf_general_staff

Эксперт не исключил, что уже на ближайшей сессии Верховной Рады будет рассмотрен "закон об амнистии или об особом статусе региона Донбасс". "Учитывая наличие у "Слуги народа" большинства в Верховной Раде, принятие этих решений – вообще не проблема, это технический момент. Нужно только поставить вопрос на голосование и нажать на кнопки", – заметил он.

Исходя из этого, Жданов предположил, что "на сегодняшний день взят курс на "мир любой ценой". Значит, ценой суверенитета. Других компромиссов, приемлемых для России, просто не существует".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Олег Жданов заявил о том, что освобождение террориста Цемаха из-под стражи в зале суда – спецоперация Кремля, а также спрогнозировал, что на предстоящей встрече лидеров государств в "нормандском" формате "Украину будут душить".

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