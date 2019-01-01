''Мир, дружба, матрешки'': названа главная российская угроза для Украины

Россия в год президентских и парламентских выборов в Украине поменяет свою тактику на украинском направлении. Кремль вместо открытых силовых действий будет разжигать мелкие конфликты по всей стране, при этом маскируя свое присутствие.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко. По его мнению, Кремль будет опираться на тех украинцев, которые не считают РФ страной-агрессором.

"Россияне будут давить на те 24% украинцев, кто, по статистике, не считает Россию агрессором. Это не будет распространение идей "русского мира" с флагами в том виде, как мы видели в 2014 году. Я считаю, что даже у тех 24% есть невосприятие флагов-триколоров, российских наемников. Это будет лайт-версия "русского мира" – "мир, дружба, матрешки", – заявил Петренко.

По мнению эксперта, в новом году РФ вряд ли решится на теракты в Украине.

"Общество мобилизуется после террористического акта, особенно если теракт кровавый. Нужны ли такие теракты России на территории Украины? Ясно, что не нужны, потому что даже если Россия не приложит к этому руку, у нас сразу будет понимание, что это сделала РФ. Такие теракты скорее всего не будут осуществляться на протяжении 2019 года, потому что весь 2019 год будут выборы", – считает он.

Также Петренко не ожидает больших обострений на линии разграничения на Донбассе.

"Мы должны понимать – любое применение оружия на линии соприкосновения, переход линии соприкосновения или активация боевых действий в этот период приведет к усилению патриотических чувств украинцев и соответственно голосование за тех, против кого россияне. Если произойдут такие события, будет расти электорат Порошенко, и Кремль это прекрасно понимает. Поэтому я считаю, что этого не будет происходить в данный период", – пояснил он.

Эксперт уверен, что Кремль изберет иную тактику – "мелкие обострения с малой кровью, которые будут происходить на территории Украины, к которым якобы непричастна Россия".

"Речь идет про Томос, якобы конфликт между прихожанами УПЦ и ПЦУ, конфликт на межнациональной почве – то, что происходит на Закарпатье, то, что происходит с ромами, то, что происходило с поляками в Луцке, когда были обострения. Это мы будем наблюдать и эти события будут дезориентировать украинское общество, которое будет терять чувство врага", – заявил Петренко.

По его словам, Кремль таким образом будет отводить от себя "вектор ненависти" украинских граждан.

"На сегодняшний момент большинству украинцев понятно, кто является агрессором, хотя исследование показывает, что для 24% украинцев Россия не агрессор… Проблемы Украина-Польша, Украина-Венгрия, конфликт с ромами – этот негатив переориентируется. Теряется вектор, на котором можно строить государственную политику", – добавил эксперт.

glavny.tv

Как сообщал ObozTV, ранее заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко назвал единственную ''скрепу'', которая спасает от развала Россию.

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