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Минюст проверит назначение Зеленским Богдана: что произошло

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Министерство юстиции обратилось к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить данные о проверке новоназначенных руководителей Администрации президента на наличие причин для их люстрации.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра юстиции Сергей Петухов, опубликовав фото соответствующего документа.

Таким образом в министерстве отреагировали на обращения СМИ и общественных организаций о том, что глава АП Андрей Богдан может подпадать под действие закона о люстрации.

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Андрей Богдан

Андрей Богдан

REUTERS

"Сегодня направляю письмо в Администрацию президента Украины с разъяснением законодательства об очищении власти и его применения в отношении должности главы Администрации президента", – написал Петухов.

Он подчеркнул, что за проведение люстрационной проверки отвечает субъект назначения, и в случае выявления факта применения запретов, предусмотренных законом, должен уволить такое лицо и отправить это решение Министерству юстиции.

"В случае невыполнения требований закона "Об очистке власти" окончательное решение должен принимать суд и мы не исключаем такого варианта. Для проверки правильности выполнения закона запрашиваем информацию о новых руководителях Администрации Президента. Это совершенно обычная устоявшаяся практика Минюста, в которой нет ни капли политики", – подытожил Петухов.

Минюст проверит назначение Зеленским Богдана: что произошло

Facebook Сергея Петухова

Минюст проверит назначение Зеленским Богдана: что произошло

Facebook Сергея Петухова

Отметим, в письме Минюст просит АП предоставить копии трудовой книжки (послужной список) и информацию относительно начала проведения проверки, предусмотренной законом относительно: главы Администрации президента Андрея Богдана, первого замглавы АП Сергея Трофимова, а также заместителей главы АП Юрия Костюка, Кирилла Тимошенко, Руслана Рябошапки и Вадима Пристайко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петухов заявил, что должность главы Администрации президента, на которую был назначен Андрей Богдан, подпадает под действие закона о люстрации.

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Персоны
Владимир ЗеленскийАндрей Богдан
Место
Украина
Теги
Администрация ПрезидентаМинистерство юстиции
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