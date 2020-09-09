Минюст подал жалобу в ВСП на судью Вовка

Карина Бондаренко Экономика 06:14, 9.09.2020 Обновлено: 13:40, 9.09.2020

Министерство юстиции Украины подало жалобу на судью Печерского районного суда Киева Сергея Вовка в Высший совет правосудия.

Причиной стало решение взыскать около 10 млрд гривен из ПриватБанка в пользу братьев Суркисов без рассмотрения дела по существу. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook.

"Его решение станет или началом возрождения судебной власти, если удастся на постановление отреагировать надлежащим образом, по всей строгости закона. Ну или наоборот, символом тотального краха, если должной реакции не будет", – написал Малюська.

Также Минюст подал апелляционную жалобу на постановление Вовка. Министр напомнил, что в парламенте уже зарегистрирован законопроект, который блокирует выплату средств.

Минюст подал жалобу в ВСП на судью Вовка .
Денис Малюська в Facebook

В чем суть иска Суркисов

  • Предприниматели Григорий и Игорь Суркисы, члены их семей, а также связанные с ними компании судились с ПриватБанком, в котором до национализации хранились их вклады. Речь шла о депозитах на сумму $250 млн и проценты в размере $100 млн.

  • Во время национализации Приватбанка Суркисов решением НБУ в 2016 году были признаны инсайдерами ПриватБанка (связанными с ним лицами). НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала "1+1", свидетельствует о связи Суркисов с ПриватБанком.

  • Средства с депозитных счетов Суркисов фактически списали: вместо этого они получили акции дополнительной эмиссии Приватбанка, после принудительно продали за 1 грн государстве (таким образом провели национализацию).

  • Еще в 2017-м Суркисы прошли судебные инстанции и доказали, что они не являются связанными лицами в ПриватБанке. Минфин через суды пытался приостановить действие постановления, которое обязывает ПриватБанк выплатить депозиты семьи Суркисов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 2 сентября Суркисы выиграли суд против ПриватБанка. В Минфине после этого заявили о намерении оспорить решение Печерского районного суда города Киева.

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