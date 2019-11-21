Минское "трио" таки загнало Кремль на встречу в Париж в "нормандском формате". Не 26 ноября, как хотело, а на 9 декабря. Кремль не был бы сам собой, если бы не вставил "пять копеек". Теперь вопрос: что после Парижа и состоится ли эта встреча вообще?

Кремлёвским совсем не хочется отправлять Путина в Париж. Но обстоятельства оказались сильнее их настроений, а "трио" неумолимо. Оно даже пыталось ввести в игру Назарбаева и тот предложил устроить встречу Зеленского и Путина в своей резиденции в Нур-Султане. От его предложения кремлёвских сильно покоробило.

Назарбаев и так подложил им "свинью" с переименованием Акмолы – Целинограда сначала в Астану, а теперь в Нур-Султан – "Светлый правитель". Взял и стёр с карты Казахстана, как какой-то "бандеровец", след империи и русификации. Хуже того, теперь им надо говорить не об Астанинском процессе возвращения мира в Сирию, а о Нур-Султановском. Совсем им грустно, что Назарбаев тонко протроллил путинцев с новым названием – в Казахстане все знают, кто Светлый правитель и создатель государства, но город его именем не назван. "Великий и могучий" российский язык такую операцию не позволяет проделать. Можно только тупо переименовать Петербург в Путинград, но после Петрограда и Ленинграда это совсем пошло.

Предложение Назарбаева встретиться тет-а-тет в Нур-Султане было издевательством сродни идее Зеленского о дебатах на стадионе.

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После этого никто не может сказать, что казахам чужд тонкий английский юмор. По форме это опускание забронзовевшего Путина до уровня фиглярства Зеленского. По сути встреча без гарантов сделки – Макрона и Меркель – никого и ни к чему не обязывает. Зеленский может сказать, что он всего лишь пошутил, когда подписал бумагу с гербом Украины. Вдобавок у Зеленского хотя и веское большинство в Верховной Раде, но кому служит каждый из "Слуг народа" до сих пор не могут разобраться не только обозреватели и сам Офис президента, но даже ЦРУ. В случае если что-то потом пойдёт не так, Путину останется лишь жаловаться на Зеленского в ООН, а это занятие нудное и малопродуктивное, о чём в Кремле знаю по жалобам на себя.

В итоге прижатые со всех сторон кремлёвские решили: Париж, так Париж, это лучше, чем Нур-Султан, и согласились с предложением Макрона о встрече 9 декабря. Но 17 ноября одна "башня" устами Юрия Ушакова, помощника по иностранным делам Путина, было вякнула: 9 декабря – это ещё не окончательно согласованная дата. На следующий день Дмитрий Песков произнёс длинную и витиеватую фразу, которая вкратце означала: всё согласовано, Ушаков брешет.

Ушаков в администрации Путина представляет Службу внешней разведки (СВР). После скандала с его помощником Олегом Смоленковым, который работал на ЦРУ и в 2017 г. переехал с женой на ПМЖ в США, не в интересах Ушаков было так "светиться". Но видно, старшие товарище из СВР, может сам её директор Нарышкин, очень настояли. ФСБ обиделась, и через Пескова передала СВР, что она лучше разбирается не только во внутренних, но и в международных делах, а заодно и объяснила, кто самый главный в "кремлёвской капелле".

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Первые трения между ФСБ и СВР стали возникать с 2015 г. после "Минска-2". К концу 2017 г. они переросли в затяжной и принципиальный конфликт, который и выплеснулся в опровержение Песковым слов Ушакова. Конфликт действительно не личностей, а схем.

СВР все эти годы рассказывало на кремлёвских сходняках, что вот-вот развалится не только Украина, но также ЕС и США. Все одобрительно кивали, с 2016 г. поставили на тормоз не только Минские соглашения, но и боевые действия на востоке Украины, и ждали парада трупов мимо Красной площади. В этом аспекте в Москве делали тоже самое, что и в Киеве, и с надеждой ждали президентских выборов в Украине. Авось, Порошенко уйдёт.

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Собственно, такую стратегию сейчас партия "Голос" предлагает Украине, ссылаясь на то, что она одна пока не может изгнать российскую армию из Крыма и Донбасса. Но это было понятно и без "Голоса", чем администрация Порошенко и занималась. В Кремле, к досаде Стрелкова и пропагандистов, тоже точно также понимали, что не могут изгнать украинцев из Украины, оккупировать её и сдать в аренду китайцам хоть под названием Новороссии, хоть Малороссии. В Киеве и в Москве одинаково понимали, что не могут выиграть эту войну не то что за три недели, даже за год. Поэтому в Кремле согласились ждать парад трупов, обещанный СВР.

Но время шло и у ФСБ, и не только у неё, стало возникать ощущение, что быстрее исчезнет РФ, чем мимо Кремля проплывут трупы Украины, ЕС, США и брекситной Великобритании. Последняя своим затяжным Брекситом достала кремлёвских, похоже, больше, чем весь ЕС. Стало расти общее недоверие к обещаниям СВР и раздражение ею. В этой ситуации "грушники" Шойгу, которым запретили активно воевать в Украине, тоже решили, что разбираются во внешней политике не хуже остальных, и решили опробовать себя в Великобритании, для чего поехали посмотреть на "Солсберецкий шпиль". Но денег им начальство дало только на одну проститутку на двоих, – в российской армии на людях всегда экономили.

В итоге "грушников", чтобы не путались у всех под ногами, стали порционно отсылать в Африку искать приложения своим талантам. Товарооборот РФ со всей Африкой, как заверил Путин в Сочи, за пять лет вырос в два раза и в 2019 г. достиг $20 млрд., которые ей и списали. Около 40% в нём приходится на торговлю РФ с Египтом. Товарооборот Украины с РФ в 2013 г. до войны был в два раза больше, чем со всей Африкой – $38,5 млрд. Взятка Януковичу в $3 млрд. в него не вошла, так он с Азаровым, похоже, все эти деньги даже не получили.

"Грушников" спровадили в Африку, почти как "стрельцов выбить крымского хана с Изюмского шляха", а с октября благодаря Эрдогану озадачили по полной ещё Сирией и курдами. Теперь курды в Камышлы и в Кобани бросают камни и "коктейль Молотова" по бронемашинам совместных российско-турецких автопатрулей. Бронемашинам – ничего, а курдам приятно.

"Грушников" пристроили, но волны протестов по всему миру заставили кремлёвских и ФСБ ещё больше усомниться в реальности парада трупов, обещанного СВР. Помимо того, что ФСБ пугает всех протестами в РФ и отключает на пробу Интернет в Сибири и связь в Ингушетии, стали возникать опасения, как бы не опоздать с заключением хоть какого-то мира с Украиной.

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Эти опасения продиктованы тремя факторами: возможностью замены режима Путина на нечто иное ещё до 2024 г., полной непоняткой, что будет происходить в политикуме Украины в ближайшее время, и третье, – что будет с гарантами сделки – Германией и Францией, смогут ли они вообще что-то гарантировать.

Оба Минских соглашения логично сравнивают с Брестским договором, который РСФСР односторонне денонсировала после начала революций в Германии и Австро-Венгрии. Собственно, РФ тоже односторонне денонсировала первое Минское соглашение, когда начала наступление на Дебальцево. Для Украины Минские соглашения такие же вынужденные, как и Брестский мир для РСФСР, но не столь позорное и тягостное, как тот. Впрочем, РСФСР минимально выполняла Брестский мир, а у Германии и Австро-Венгрии не было эффективных рычагов давления на неё, и вообще им было не до неё.

Так что, в Москве по собственному опыту знают, как легко можно односторонне выйти из любого договора, включая Будапештский, и логично ожидают такого же ответного шаг от Украины. Порошенко с Климкиным очень предусмотрительно вышли из двух десятков договоров с РФ как утративших силу и смысл, и не успели добраться только до Минского соглашения.

Зеленский тоже легко пошлёт Россию нафиг при первой благоприятной возможности после Парижской встречи и соглашения, если такое появится. Уверенность российского оппозиционного политолога Леонида Радзиховского в том, что РФ никогда не уйдёт из Крыма, так как якобы в истории никогда не было подобных прецедентов, лишь одно из доказательств этой боязни Кремля. Французы ушли из Алжира, немцы из Эльзаса и ещё много кто и откуда ушёл. Россия тоже из Крыма уйдёт.

СВР по-прежнему упорно пытается заменить Макрона на Ле Пен. В 2017 г. ей это не удалось. Следующие выборы в 2022 г., но СВР надеется спровоцировать досрочные. Она пыталась их спровоцировать ещё в 2018 г., используя "жёлтых жилетов", но не вышло. Теперь попытка № 3. С такой настойчивостью Кремль пытался устранить, вероятно, лишь Порошенко.

В рамках попытки № 3 Лавров 11 ноября провёл в посольстве РФ в Париже встречу с "друзьями России" с раздачей "плюшек" и постановкой задач. В качестве "друзей" пришли, прежде всего, потомки "белой" эмиграции. В частности, Дмитрий де Кошко, которого СВР "окучивала" ещё до 2013 г. Теперь он нудит о "фашистах" в Украине и сверхдержавности России, которая только и может спасти Францию от исламской угрозы. Разумеется, в компании с Ле Пен. Его дед с фамилией "Кошко" был главой уголовного сыска в Российской империи и после бегства в Париж писал рассказы, подражая Шерлок Хомсу, чем и прославился. У внука такого литературного таланта нет, и он подвизается лишь в качестве комментатора.

Позвали на встречу с Лавровым и настоящих французов. В том числе двух блогеров: Оливье Берюйе и Бертрана с ником "Sky". Первый знаменит тем, что подал в суд на Сесиля Весье за книгу "Сети Кремля во Франции". Второй "топит" за "жёлтых жилетов" и уговаривает их добиться отставки Макрона и избрания Ле Пен, которая подобно Жанне Д’Арк избавит Францию от ига евробюрократии.

СВР подтягивает все силы для нового продвижения "семейки нацистов Ле Пен", как её именовала пресса СССР. Но в Кремле начинают сомневаться в способностях СВР убрать Макрона с третьей попытки. Во-вторых, в Кремле начинают сомневаться и в Ле Пен – может кинуть. В-третьих, Кремль всё больше начинает пугать глобальная турбулентность, когда никто и ничего не гарантирует.

Нестабильные Франция и Германия плохие гаранты по сделке с Зеленским.

Макрон пытается оптимизировать расходы на слишком раздутый госсектор Франции и столкнулся с серьёзным противодействием его сотрудников. Протестуют учителя, врачи, пожарники и полицейские. Макрон обеспечивает увольняемых пособиями и курсами переквалификации, но уже очевидно, что это пройдёт не так гладко, как закрытие всех угольных шахт в 1980-1990-ые. Политическая нестабильность Франции гарантирована, как и Германии после ухода Меркель из политики по состоянию здоровья и возраста.

СВР пытается использовать это в своей игре. Но если вначале у Кремля это вызывало восторг, то сейчас начинает преобладать скепсис, который и подталкивает его к встрече с Зеленским и к заключению чего-то типа мирного договора с Украиной, пока Берлин и Париж ещё что-то могут гарантировать.

Кремлю мириться с Зеленским гораздо приятней, чем с Порошенко, поскольку так можно сохранить морду лица и что-то получить. Вдобавок Зеленский сам "лезет" на Кремль и без всяких комплексов. Даже сделал асимметричный шаг – согласился на выборы в ОРДЛО ещё до получения контроля над границей. Большие любители таких шагов в Кремле просто офигели от этой асимметрии и пробормотали: "Чувак, да ты прикалываешся". Зеленский обиделся и стал троллить Кремль через Сивохо и центр Разумкова, которые пообещали "Слугам народа" победу на выборах в ОРДЛО.

От такой наглости у Кремля совсем "ля запало" и его политологи с пропагандистами до сих пор не знают, что ответить. Германия с Данией тихо, но уверенно, затягивают на шее Кремля "газовый ключ" к "Северному потоку" и это сверх обычных санкций. И это ещё Порошенко не разбушевался с акциями "Нет капитуляции!" от Майдана Независимости и до окраин Москвы.

Администрация Трампа, чтобы какая-нибудь спецслужба в РФ не решила сорвать явку Путина в Париж, аккуратно положила 20 ноября "вишенку на тортик". Посольство США в Киеве в своём Твитере специально для всех спецслужб РФ написало: "Американскому сжиженному природному газу на Украине быть!". Танкер с ним уже в пути в польский терминал Свиноуйсьце. Мощность терминала – 10 млрд. кубов в год, как раз достаточно, чтобы полностью закрыть дефицит газа в Украине.

Приятный подарок Украине ко Дню свободы и достоинства от американских друзей и вежливое напоминание всем спецслужбам РФ, что $4 млрд., проигранных в Стокгольме, надо Украине отдать для покупки ею газа в США. Себе можете оставить скидки на газ.

Разумеется, спецслужбы могут отключить РФ не только от Интернета, но и от газа. Однако, это будет совсем уж асимметричный и не креативный шаг. Если кто и развалит Третью российскую империю, так это сами её спецслужбы, которые в ней стали самым токсичным элементом.

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