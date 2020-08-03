Смена руководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по "урегулированию конфликта на Донбассе" вызвала неожиданно бурную реакцию. Обсуждение традиционно свелось лишь к персоналиям и их отрывочным идеям, а не стратегии действий государства, если таковая вообще имеется.

Очевидно, что Леонид Кравчук, соглашаясь на участие в этой истории, не собирался включаться в бесконечную и совершенно пустую минскую говорильню. Однако, несмотря на статус Первого Президента Украины, он обязан руководствоваться директивами, утвержденными действующим главой государства, а не идеями отдельных функционеров его офиса или своими собственными.

Именно поэтому резанул слух набор мыслей, озвученных Кравчуком в эфире зомбо-канала "Россия 1":

Первое – готовность к поиску компромисса с "народом Донбасса".

Второе – готовность к прямым переговорам с кремлевскими марионетками из ЛДНР.

Третье – утверждение, что война на Донбассе – результат действий сепаратистов.

А мы-то все эти годы наивно думали, что эта война – продолжение российской вооруженной агрессии против Украины, которая началась с оккупации Крыма. И при этом считали, что задача украинской власти последовательно развенчивать кремлевскую ложь о внутренней природе конфликта на Донбассе и о реальной роли России, как государства-агрессора.

Поток идей, озвученных Леонидом Кравчуком, сбил с толку даже матерую пропагандистку информационных войск РФ Скабееву, которая, не оценив сходу сделанных Кремлю подач, пообщалась с ним в режиме издевательского стеба. Если бы она вовремя сориентировалась и подхватила сказанное новым представителем Украины в ТКГ, могла бы вместо выговора в личное дело получить внеочередное звание. Думаю, что кураторы Скабеевой быстро исправят ошибку. А это означает, что бездумные минские танцы с кремлевскими волками могут быстро перейти в драматическую для Украины фазу.

Анализ развития конфликтов, произошедших в мире за последние 50 лет, позволяет утверждать: чем дольше длится международный вооруженный конфликт, тем больше признаков внутреннего он обретает. Шесть лет промывания мозгов жителям оккупированных территорий и форматирования сознания молодежи даром не проходят. Однако это не повод соглашаться с формулой Кремля: "Народ Донбасса" – это монолитная масса, которая ненавидит Украину и с которой надо идти на тяжелые компромиссы. А точнее – подстраивать Украину под требования Путина, закладывая мины в фундамент нашего государства.

На самом деле жители оккупированных территорий – никакая не однородная масса, а люди, миллионы из которых – жертвы российской агрессии и оккупации, и лишь тысячи – преступники, предавшие собственную страну. Первым нужна нормальная безопасная жизнь, а не "кремлевские" компромиссы. Вторые любой ценой хотят избежать ответственности за преступления, да еще и легализоваться в качестве власти Донбасса, формально входящего в Украину, но фактически живущего по кремлевским правилам. Именно им так необходимы индульгенция за преступления, прямые переговоры и те самые "компромиссы".

Прозвучавшие от Кравчука предложения о создании на Донбассе свободной экономической зоны и о включении в состав делегации первого премьер-министра Украины Витольда Фокина ярко демонстрируют оторванное от жизни представление о том, чем сегодня живут оккупированные территории и чем они жили перед войной.

Донбасс – это вам не Одесса, где духом предпринимательства и желанием экономических свобод пропитано все. В довоенном Донбассе право заниматься бизнесом принадлежало немногим. Удел же, да и желание, большинства состоял в том, чтобы иметь работу и зарплату. В послевоенном, измученном нищетой и бесправием Донбассе людям, в первую очередь, понадобится работа, элементарные социальные гарантии, восстановление гарантированных Конституцией прав и простое давно забытое ощущение безопасности. Именно в этом состоит первостепенная задача украинского государства.

Что же касается возможного включения в нашу делегацию авторитетных людей с донбасскими корнями, то, при всем уважении к Витольду Фокину, степень его влияния на настроения "народа Донбасса" можно сравнить со степенью влияния героя соцтруда Алексея Стаханова на отношение к труду ПТУшников образца 2020 года.

Пора хотя бы на седьмом году войны России против Украины перестать врать самим себе и гражданам страны, живущим по обе стороны линии фронта. Сегодня оккупированный Донбасс, как и Крым, – часть захваченного "русским миром" жизненного пространства с режимом опричнины, рублевой зоной, российскими учебниками в школах и абсолютным бесправием аборигенов, заключенных в резервацию.

"Русский мир" под "натиском" Кравчука отступать не собирается. У Кремля для Украины существует как минимум три "мирных плана":

Первый – формирование на всех уровнях украинской власти пророссийского большинства с последующим изменением внешнеполитического курса страны и постепенной интеграцией в путинскую империю. Предпосылкой его реализации является фактически состоявшаяся информационная оккупация страны.

Второй – фиксация "факта" внутреннего конфликта в Украине, начавшегося с "проявлений сепаратизма, вызванных неприятием Майдана и киевской хунты", ослабление международных санкций, втягивание Украины в переговоры с представителями "народа Донбасса", "компромисс" в ущерб суверенитету нашей страны и реинтеграция Донбасса с метастазами "русского мира".

Третий – простой и жесткий – создание на оккупированном Донбассе аналога Южной Осетии: признание донбасских "республик", официальное включение их в рублевую зону, легализация патроната Кремля и поставок оружия, а также обязательное создание на этих территориях "по многочисленным просьбам" постоянных военных баз России.

Пока Киев и его представители путаются в понятиях или продолжают рассказывать о пяти никому не ведомых планах реинтеграции, кремлевская волчья стая действует по всем сценариям одновременно. Окончательный же выбор зависит от того, с какой стороны Украина подставится больше. Или с какой нас с вами подставят.

Здравый смысл подсказывает, что война и оккупация Крыма и Донбасса закончатся лишь тогда, когда затраты Кремля на ее продолжение и содержание оккупированных территорий вместе с потерями от санкций поставят российский режим на грань выживания.

Очевидно, вопрос доведения таких санкций до уровня, достаточного для принуждения агрессора к миру и возврату наших территорий, не может быть предметом обсуждения в любом формате, в котором участвует Россия.

Для прекращения российской агрессии и освобождения своих территорий Украина должна использовать все имеющиеся инструменты, но при этом адекватно оценивать их потенциал.

Единственная задача, которая при определенных условиях по плечу минской ТКГ, – освобождение заложников.

Нормандским партнерам (Путин, разумеется, не в счет), неоднократно обещавшим стать донорами восстановления Донбасса, необходимо настойчиво предлагать украинскую программу реинтеграции временно оккупированных территорий. Остановка за малым – определиться с ее содержанием.

Что же касается реальной деоккупации Крыма и Донбасса, то без оставшихся Будапештских гарантов – США и Великобритании – здесь не обойтись. При этом вопрос освобождения наших территорий нужно обсуждать не только с точки зрения интересов Украины, а, в первую очередь, в контексте геополитических процессов.

Все перечисленные направления являются необходимыми, но недостаточными для восстановления суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Надо прекратить бессмысленный спор о том, что мы возвращаем – людей или территории? Никакие территории, без понимания и поддержки граждан Украины, живущих по обе стороны линии фронта, мы не вернем.

Именно поэтому уже сегодня необходимо сформулировать, обсудить с обществом и закрепить законами правила послевоенной совместной жизни, которые и должны стать основой украинской программы реинтеграции Крыма и Донбасса. Эти законы, во-первых, должны дать однозначный ответ на вопрос, кого страна считает жертвами вооруженной агрессии и оккупации, а кого пособниками оккупантов, и, во-вторых, закрепить понятный алгоритм восстановления на освобождаемых территориях украинской власти и попранных прав украинских граждан.

Потенциал понимания и поддержки прозрачных действий власти в этом вопросе в миллионы раз превышает гипотетические результаты политических тусовок за закрытыми дверьми. Тяжесть этой войны и оккупации на своих плечах несет украинский народ, и он имеет право на правду.

И последнее. Украина и каждый из нас, ее граждан, не будем чувствовать себя в безопасности по соседству с волчьей стаей до тех пор, пока не создадим по-настоящему профессиональную армию и неядерные силы сдерживания.

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