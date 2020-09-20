Кравчук рассказал, как нужно изменить Минские договоренности

Минские договоренности необходимо изменить, поскольку в тексте сформулировано несколько моментов, которые "невозможно решить".

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Он высказал надежду на то, что попытка пересмотра договоренностей будет сделана на уровне глав государств, поскольку в ТКГ изменить это нельзя.

"На последней встрече глав государств в Париже канцлер Германии Меркель сказала, что Минские соглашения не следует рассматривать как нечто неприкосновенное. Ну, я условно – что возможно их откорректировать, если возникнет в этом потребность", – сказал Кравчук.

"А я вижу, уже сегодня опыт шестилетней войны на Донбассе показал, насколько много проблем, которые записаны, сформулированы, но решить их просто невозможно в силу того, что нет и не будет соответствующих условий в ближайшее время. То есть кое-что нужно менять", – подчеркнул он.

В частности, как пояснил первый украинский президент, Россия занимает позицию якобы наблюдателя конфликта на Донбассе, хотя и подписывает документы вместе с Украиной. Российская сторона утверждает, что не несет ответственности за то, что подписывает.

"Мол, это внутренняя война на Донбассе – это внутреннее дело Украины... Вот пусть они, мол, решают, а Россия будет смотреть, как это решается. Может, нам помогать, ну не нам – так, скажем, ОРДЛО. Такой позиции не может быть", – сказал Кравчук.

Как подчеркнул он, необходимо, чтобы все подписанты любого международного документа были равны.

"Значит, это надо отрегулировать. Надо отрегулировать механизмы, как эти решения, принимаемые, будут выполняться и третье – надо четко, более четко, более ясно определить полномочия организации.

Ну, скажем, в данном случае речь идет о ТКГ. Полномочий ее каких-то выписанных уставом или какими-то документами не существует", – пояснил политик.

По его словам, в тексте Минских договоренностей можно изменить и "много еще чего другого".

Как писал OBOZREVATEL, также Леонид Кравчук заявил, что в случае проведения инспекции позиций на Донбассе она должна быть двусторонней, поскольку российские наемники около 50 раз нарушали режим прекращения огня.