"Минск" зашел в тупик": у Зеленского рассказали, зачем вернули Кучму

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Леонида Кучму представителем в Трехсторонней контактной группе в Минске, так как у последнего есть ряд новых предложений по Донбассу.

Об этом в интервью "Левому берегу" рассказал секретарь СНБО Александр Данилюк.

"У Кучмы есть свои предложения, которые он выложил на стол, мы ждем по ним ответа. На него активно накинулись все, кто в жизни на себя такую ответственность не возьмут. А мы считаем, что стоит попытаться. Если человек нашелся, есть полный состав группы, которая берет на себя ответственность вести переговоры – надо дать такую возможность. Возможно, это даст определенный скачок. Возможно, Россия пойдет на это. Но стоять и упираться лбом тоже нельзя", – пояснил он.

Данилюк отметил, что Кучма взял на себя большую ответственность. К тому же он может противостоять представителю России в Минске Борису Грызлову.

"Огонь прекратить нужно? Нужно. Все понимают, что "Минск" в лоб выполнять нельзя, в связи с этим два года назад появилась идея о введении миротворческих войск, которую русские превратили в смешную версию охраны миссии ОБСЕ. Происходит какая-то каша. Поэтому по некоторым позициям и требуется перезагрузка, там, где прогресса нет", – добавил он.

Леонид Кучма

Глава СНБО подчеркнул, что "Минские договоренности" требовали "новых подходов", и у Кучмы были новые идеи.

"Я прекрасно понимаю, что "Минск" зашел в тупик, и можно рассматривать новые механизмы. Самое важное – знать, что делать. При любом движении просчитывать последствия. Минский формат работает следующим образом: есть руководители подгрупп, которые общаются с другой стороной, ведут переговоры по разным направлениям. Я знаю, что снятие так называемой блокады озвучивалось как одно из требований с той стороны. Что мы можем требовать взамен? Давайте перечислим проблемы, которые нам создали. Пленные – раз; паспортизация (массовая раздача паспортов РФ жителям оккупированного Донбасса – Ред.) – два; рублевая зона – три; национализация", – рассказал Данилюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Леонид Кучма заверил, что новые договоренности о "режиме тишины" на Донбассе должны содержать норму "не стрелять в ответ".

Позже представитель в трехсторонней контактной группе прокомментировал свое заявление о предложении не стрелять в ответ на огонь оккупантов на Донбассе.

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