Минск передачей России "вагнеровцев" показал, что отношения с Украиной ничего не стоят – ОПУ
Решение Беларуси освободить и передать России задержанных наемников ЧВК "Вагнера" продемонстрировало, что историческая близость ее с Украиной и принцип взаимной помощи соседей для него ничего не стоит.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Офиса президента Украины в воскресенье, 16 августа.
"Официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив "вагнеровцев", что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит. Это, кстати, тот же выбор государства, который однозначно говорит о его внутренних ценностях. Оставим этот вопрос риторическим", – отметили в ОП.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в пятницу, 14 августа, Беларусь передала России задержанных членов ЧВК "Вагнер", в том числе и тех, которые воевали на Донбассе. Они уже находятся на территории страны.
МИД Украины заявил, что Лукашенко таким образом сделал выбор в пользу России.