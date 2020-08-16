Минск передачей России "вагнеровцев" показал, что отношения с Украиной ничего не стоят – ОПУ

Марина Погорилко Политика 19:02, 16.08.2020 Обновлено: 19:05, 16.08.2020

Решение Беларуси освободить и передать России задержанных наемников ЧВК "Вагнера" продемонстрировало, что историческая близость ее с Украиной и принцип взаимной помощи соседей для него ничего не стоит.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Офиса президента Украины в воскресенье, 16 августа.

"Официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив "вагнеровцев", что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит. Это, кстати, тот же выбор государства, который однозначно говорит о его внутренних ценностях. Оставим этот вопрос риторическим", – отметили в ОП.

Отношения с Украиной для Беларуси ничего не стоят.
Telegram Офис президента Украины
Для Беларуси не важны отношения с Украиной.
Telegram Офис президента Украины

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Политика

Смотрите также

Не бойтесь и не надейтесь, Путин ничего не введет. Беларусь не Украина

Лукашенко о разговоре с Путиным: Россия поможет при первом запросе

В Украину возвращается жара под +30. Карта погоды

В Минске попрощаться с убитым Тарайковским пришли тысячи людей. Фоторепортаж

У Зеленского обвинили Лукашенко в провокациях против Украины