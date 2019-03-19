"Минск не мертв, он в коме!" Климкин жестко осадил Россию из-за Донбасса

Минские соглашения об урегулировании ситуации на востоке Украины находятся в "коме", из которой их может вытащить только решение России уйти с Донбасса.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью "Интерфакс-Украина", отметив, что Москва использует оккупированные украинские территории только как средство для торга.

"Минск на самом деле не является мертвым, но он находится в коме. Вытащить его из комы может только Кремль. Поскольку именно он ввел его в эту кому, и сделал это абсолютно осознанно. Чтобы вывести Минск из такого состояния, Россия должна принять решение об уходе с Донбасса", — сказал он.

Павел Климкин

"На сегодняшний момент Россия не хочет принять такое решение. Конечно, это связано с выборами, но еще больше – с обычной базарной торговлей, которую Россия пытается вести с евроатлантическим сообществом", — пояснил Климкин.

По его словам, несмотря на то, что повестка дня ЕС заполнена внутренними важными вопросами, как, например, Brexit или выборы в Европарламент, Украине удается сохранить место для вопросов противодействия российской угрозе.

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