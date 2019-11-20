"Доверие падает": министр Зеленского жестко отреагировал на секс-скандал со своей замом

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий отреагировал на секс-скандал, фигурантом которого стала его заместитель Александра Клитина. Он заявил, что ситуация стала поводом для падения доверия к чиновнице.

Свою оценку происходящему он дал, общаясь с журналистами перед заседанием Кабмина 20 ноября, пишет LB.ua.

"Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Это похвально, но не в такой способ. Но мы это обсудим с ней, когда Александра вернется из командировки. Потому что, конечно, доверие к ней падает из-за таких вещей. Но это уже проблема моих отношений с ней", – сказал Криклий.

При этом он подчеркнул, что слова Клитиной о том, что в Мининфраструктуры "что-то мутят с тендерами на локомотивы", является неправдой.

Криклий и Клитина

Как сообщал OBOZREVATEL:

нардеп Антон Поялков опубликовал фрагмент разговора народных депутатов от "Слуги народа", в котором говорится, что Клитина якобы получила свою должность через постель.

Вскоре после скандала пранкер "Джокер" опубликовал переписку с Клитиной. Он посоветовал чиновнице написать о своей счастливой семье в соцсети, и она послушно выполнила все советы, не заметив троллинга.

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