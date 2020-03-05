Новый министр Кабинета министров Олег Немчинов, который сменил Дмитрия Дубилета, ранее нелестно отзывался в сети о тогда еще кандидате в президенты Владимире Зеленском и активно поддерживал его предшественника Петра Порошенко.

Об этом свидетельствуют публикации на странице чиновника в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, Немчинов называл Зеленского "слугой Кремля" и "резидентом", постил материалы, в которых президента окрестили "кумиром быдла" и высказывал сомнения касательно его преданности стране.

Новый министр Немчинов критиковал Зеленского в сети

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Кроме того, новый министр хвастался в сети, что "организовывал праймериз" в "Европейскую солидарность" и на президентских выборах отдал свой голос за Порошенко.

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Сам Немчинов уже прокомментировал старые публикации. "Не успел приступить к исполнению обязанностей, а уже со скриншотов репостов о ходе избирательной кампании 2019 недоброжелатели перекручивают и комментируют!" – написал он.

"Я благодарю премьер-министра за предложением стать частью правительственной команды, а президенту за то, что для него профессионализм, проукраинская позиция и искоренения коррупции во власти является приоритетом над тем, как ты голосовал в 2019 году!" – добавил Немчинов.

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