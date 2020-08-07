Министр обороны заявил, что украинские военные верят Зеленскому

Министр обороны Украины Андрей Таран убежден, что украинские военнослужащие верят верховному главнокомандующему, президенту Владимиру Зеленскому.

Такое заявление он сделал во время поездки главы государства в зону проведения ООС, сообщается на сайте Офиса президента.

Таран подчеркнул, что такая поездка дала возможность понять настроение бойцов, которые защищают страну. По его словам, сейчас армия верит своего верховному главнокомандующему.

"Это хорошо воспринимается личным составом. Они рады видеть президента – не там где-то, который только по телевидению выступает, а того, который с ними, приезжает к ним, вникает в то, что происходит, проводит беседы. Это прекрасная психологическая атмосфера каждый раз, когда президент приезжает на позицию", – отметил министр обороны.

Также он отметил, что за время действия режима прекращения огня жители Донбасса ощутили приближение мира, а в регионе стала возрождаться жизнь.

Глава Минобороны добавил, что ситуация в регионе будет решаться не военным, а политическим путем.

При этом, по словам военных, если политики не будут решать вопрос, то надежда останется только на Вооруженные силы.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время визита на Донбасс президент Украины Владимир Зеленский позанимался спортом в зале, где тренируются украинские военные.