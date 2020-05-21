Министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал, как в Украине планируется упростить передвижение людей через линию соприкосновения на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе.

В интервью "Новостям Донбасса" Резников отметил, что на сегодня насчитывается всего девять КПВВ. По его словам, их должно быть больше, и это является одной из важных кратковременных задач.

"Потому что Донецкой области повезло больше, там находится больше КПВВ. Луганской области меньше повезло. Для того, чтобы наши граждане могли попасть на подконтрольную территорию Украины, иногда приходится выезжать на территорию Российской Федерации и потом заезжать в Украину, пересекая государственную границу. Потому что так проще", – рассказал Резников.

Алексей Резников Главком

Он подчеркнул, что сегодня, в том числе в минском процессе, ведутся переговоры по этому поводу.

"Например, мы все знаем КПВВ "Золотое" с украинской стороны полностью построен. Та сторона затягивает и даже еще не начинает работать. Хотя с украинской стороны в адрес ОБСЕ даны гарантии, что если они начнут эти работы по возведению нужной структуры КПВВ, значит, они будут это делать безопасно", – отметил министр.

Резников рассказал, что они спекулируют и просят гарантии в пункте "Счастье", на что им говорится: "не вопрос". Он напомнил, что в рамках нормандского формата в декабре в Париже договорились, что открываются параллельно одновременно два новых КПВВ, имеющих гуманитарную задачу. "Счастье" обсуждается как возможная точка.

"Мы не возражаем против самой идеи географической локации, но еще в 2016 году речь шла о "Золотом", и Украина выполнила свои обязательства. Мы готовы к одновременному открытию, только покажите, что вы выполняете договоренности, что вы начали строить структуру КПВВ со стороны "Золотого", тут же получите вдогонку гарантии со стороны "Счастья" и начинайте строиться. Мы точно знаем, что мы это сделаем. Причем это реалистично, за 4 месяца можно построить, и к августу, например, открыть оба КПВВ. Это реально", – поделилися Резников.

Но тут важно, что люди, пересекая КПВВ, увидят, какой сервис они получат. Они должны получить сервис ЦНАПов, фельдшерскую помощь, медицинскую помощь, прийти и получить, иметь возможность в 14 лет получить свой первый документ-идентификатор, чтобы дальше они могли продолжить свое образование. Пересекая эти КПВВ, они должны попадать в Европу.

По словам министра, сделать КПВВ "класса Польши или Словакии" является реалистичной задачей.

"Идеология реинтеграции такова: во-первых, она должна быть безопасной. Она должна нести риски для государственного суверенитета. Она должна включать национальный инклюзивный диалог. В том числе, нам придется научиться говорить друг другу сложные вещи, их обсуждать и научиться друг друга понимать, прощать", – заявил Резников.

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