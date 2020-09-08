Министр Марченко о своей возможной отставке: истерия в Раде кажется мне странной

Министр финансов Сергей Марченко не слышал ни одного слова от президента или премьер-министра Украины о его возможном увольнении.

Об этом чиновник рассказал в интервью для "Цензор", комментируя слухи о его возможной отставке.

"Для меня истерия на прошлой неделе кажется несколько странной. Мягко говоря. Поскольку у меня рабочий диалог и профессиональная коммуникация с президентом и премьером. От них не слышал ни одного слова, которое бы заставило меня думать об отставке", – рассказал он.

Марченко добавил, что не слышал от народных депутатов претензий относительно его работы.

"Упреки из парламента кажутся странными еще и по другой причине. Я имел возможность открыто обсуждать с депутатами, которые вроде недовольные деятельностью Минфина. Мы несколько раз виделись в последнее время, но в глаза ни один из них не озвучил каких-либо оговорок или претензий ко мне как министру", – сказал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ узнали о возможной замене трех министров, генпрокурора и главы СБУ.

Также глава фракции Давид Арахамия рассказал, будет ли "Слуга народа" увольнять министров.