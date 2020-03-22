Министр Кулеба: ситуация в мире будет только ухудшаться. Как вернуть 30 тыс. украинцев домой

Десятки тысяч украинцев застряли сейчас за границей через карантинные меры правительств разных стран в связи с распространением коронавируса.

О том, сколько сограждан сейчас пытаются вернуться на родину и какие логистические сложности возникают на этом пути, OBOZREVATEL говорил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

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Орест Сохар – Сколько украинцев "застряло" в период карантина за рубежом и что удается сделать для возвращения соотечественников домой?

Дмитрий Кулеба – Здесь корректнее будет говорить о том, сколько граждан Украины изъявили желание вернуться в Украину. По состоянию на вечер 20 марта их было почти 30 000 человек. Отвечать на вопрос "Сколько их находится за границей?" очень сложно. Не все из тех украинцев, которые находятся сейчас за пределами нашего государства, изъявили желание возвращаться. Значительное количество людей решило оставаться там, где они сейчас находятся, и переждать этот тяжелый период, как говорится "на базе".

О. С. – Это люди, которые постоянно проживают за границей или туристы?

Д. К. – Даже заробитчане. Например, человек выехала в Италию, где и работает. Но считает, что ему легче переждать там, и посмотреть, как будет развиваться ситуация, чем сразу возвращаться в Украину. Сейчас мы в основном занимаемся туристами, разбросанными по всему миру. И с теми украинцами, которые работали в странах Европы, но решили немедленно возвращаться домой в связи с тем, что ситуация усложняется.

О. С. – Где массовые концентрации наших соотечественников?

Д. К. – У нас главная проблема не с массовыми концентрациями украинцев, а с самыми отдаленными группами. Мы наладили вывоз из Египта, Шри-Ланки. Это туристические центры, где было очень много людей. Но есть проблема с Бали, с Кубой, Латинской Америке, Исландией... В Исландии уже нашли решение и в ближайшее время оно должно сработать. Сейчас самое сложное не в количестве, а в удаленности украинцев, которые заехали, что называется, куда глаза глядят, и теперь не могут найти способ, как оттуда вернуться.

О. С. – А в чем заключаются проблемы? Насколько я понимаю, большинство людей готовы оплатить перелет? Или, наоборот, не готовы?

Д. К. – Есть несколько проблем. Иногда ключевая сложность заключается в том, что из-за коронавируса другие страны закрывают свое воздушное пространство, и очень трудно построить логистику обратного транзита: каким образом, условно, с Бали добраться до Украины? Надо понимать: это не только Украина закрылась от мира и никого не пускает. Многие страны делают то же, и, соответственно, усложняется построение этих маршрутов. Также есть случаи, когда туристические фирмы, которые отправляли людей на отдых, отказываются выполнять свои обязательства и возвращать своих клиентов оттуда, и возлагают это на плечи государства. На этом фоне могу отметить позитивное поведение компаний Join UP! и SkyUp, которые действительно ответственно относятся к людям, которые пользовались их услугами.

О. С. – Читал "фейсбучних экспертов", которые советуют оставить наших граждан в пораженных регионах до конца карантина. Вы с таким рекомендациям имели дело?

Д. К. – Мы имеем дело с такими суждениями в последние дни. Могу сказать, что, первое – никто не может запретить гражданину Украины вернуться домой. Мы – общество, которое должно поддерживать друг друга, а не отрезать. И функция государства – помогать гражданам в трудном положении, и именно этим мы занимаемся. У меня призыв к гражданам: не отталкивать своих соотечественников, для них – это такая же Родина, здесь их родственники и близкие, волнуются за них и хотят, чтобы они были дома. В то же время, я действительно советую тем, кто оказался за границей: если есть возможность пока оставаться в вашей стране пребывания, оставайтесь там. В условиях пандемии вообще любое передвижение миром – это дополнительная опасность для вас, близких и окружающих. Соответственно, чем меньше будет передвижений, тем выше будет ваша личная безопасность, если есть место, где вы можете минимизировать социальные контакты. Конечно, есть много случаев, когда вопрос не стоит – оставаться или нет, где насущная необходимость, и мы делаем все, чтобы помочь гражданам в этой ситуации.

О. С. – Есть понимание, когда всех 30 тыс. украинцев вернете на Родину?

Д. К. – Если посмотреть на динамику за прошедшую неделю, то всеми возможными способами удалось помочь такому же количеству людей. Я не могу дать вам точного ответа и точной даты, когда мы вывезем всех. Но мы в течение недели, я надеюсь, решим основные нынешние "болевые" точки, где застряли граждане. В процессе, не исключаю, будут добавляться новые. Поэтому давайте сейчас обойдемся без публичных обещаний построить рай на земле до такого-то числа. В то же время, хочу обратиться к людям, которые могут вернуться теми нерегулярными рейсами, которые мы организовали вместе с авиакомпаниями, и на которые продаются билеты. Если вы можете купить билет, покупайте и возвращайтесь. Не ждите, что где-то когда-то потом вас как-то бесплатно вывезут. Ситуация в мире в дальнейшем будет ухудшаться и передвигаться будет все труднее. И очень важно проходить максимально контроль на заражение и соблюдать самоизоляцию после возвращения.

О. С. – Какие объемы внешней помощи для противодействия коронавирусу направляются в Украину?

Д. К. – Одно из магистральных направлений работы Министерства иностранных дел как раз поиск гуманитарной помощи, а также товаров, которые Украина готова покупать для больниц для противодействия коронавирусу. В мире сейчас происходит, в буквальном смысле, охота на все эти вещи. Есть страшный спрос на маски, тесты, аппараты искусственной вентиляции легких. Сейчас мы разговариваем с Красным крестом, у нас есть диалог с Европейским Союзом, с тем же Китаем – о получении гуманитарной помощи. 20 марта премьер-министр определил Министерство иностранных дел координатором всей гуманитарной помощи, поступающей в Украину. И поэтому мы сведем всю информацию и получим общую картину. Потому что сейчас каждое министерство, каждое государственное учреждение и компания сама гоняется за какой-то гуманитарной помощью. И это дублирует усилия и создает много хаоса. Мы это все структурируем и увидим общую картину. Из важных вещей: давайте друг друга поддерживать и соблюдать все правила гигиены и изоляции. И главное – опираться на проверенные источники информации.

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