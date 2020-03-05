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5 марта • обновлено в 19:19
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Министр Кабмина Немчинов оправдался за "слугу Кремля" Зеленского

1.8т
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Новый министр Кабинета министров Олег Немчинов, который сменил Дмитрия Дубилета, оправдался за жесткие высказывания про президента Владимира Зеленского.

Об этом в Telegram-канале сообщил нардеп от монобольшинства Александр Качура. По его словам, Немчинов пришел на встречу с фракцией "Слуга народа" в кинозале Рады, чтобы объясниться касательно своих постов в Facebook.

"Я сожалею что постил неправду о "Слуге Народа" и Зеленском. Все факты о Зеленском были распространены из недостоверных источников", – сказал Немчинов.

"Когда я узнал Зеленского лично – изменил кардинально мнение", – заверил он.

Новый министр Немчинов критиковал Зеленского в сети

Новый министр Немчинов критиковал Зеленского в сети

Как писал OBOZREVATEL, Немчинов ранее активно поддерживал Порошенко, называл Зеленского "слугой Кремля" и "резидентом", постил материалы, в которых президента окрестили "кумиром быдла" и высказывал сомнения касательно его преданности стране.

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Автор
Кирилл Лютый
Персоны
Владимир Зеленский Олег Немчинов
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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