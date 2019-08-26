Министр финансов Маркарова сохранит место в Кабмине — СМИ

Министр финансов Оксана Маркарова сохранит свой пост в новом составе правительства.

Об этом 8 каналу сообщил источник в Офисе президента.

В СМИ Оксану Маркаров неоднократно называли "темной лошадкой" среди членов правительства Гройсмана. В официальных источниках не афишируют целый ряд эпизодов ее биографии.

Среди них — женитьба с главой "Ощадбанка" времен Ющенко, работа на структуры правительства США, а также руководство бывшим банком братьев Клюевых, которые были близки к Януковичу.

Оксана Маркарова Трибун

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Речь о "Актив-банк", 100% акций которого Оксана Маркарова вместе с мужем Даниилом Волынцом приобрели в 2012 году. На тот момент это был финансовый центр Андрея и Сергея Клюевых, которые входили в ближайшее окружение бывшего президента Виктора Януковича.

Как писал OBOZREVATEL, главным претендентом на должность нового главы Кабинета министров называли заместителя главы Офиса президента по экономическим вопросам Алексея Гончарука.

Ранее он возглавлял Офис эффективного регулирования, работал юристом, руководил "Ассоциацией помощи пострадавшим инвесторам".

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