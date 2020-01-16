Первая отставка в Кабмине? Стало известно о грядущем увольнении украинского министра: назван "преемник"

В четверг, 16 января, в Верховную Раду якобы поступит представление премьер-министра Алексея Гончарука об увольнении министра развития общин и территорий Украины Алены Бабак.

Соответствующее заявление на своем Telegram-канале сделал депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Как сообщил он, Бабак написала заявление об отставке по собственному желанию.

"Также в парламент поступит представление премьера относительно новой кандидатуры на должность министра", – написал нардеп.

Главным кандидатом на должность Бабак он назвал депутата от "Слуги народа" Елену Шуляк.

При этом Telegram-канал Ne_Kravets указал на другого возможного "преемника" – главу Ивано-Франковской облгосадминистрации Дениса Шмыгаля.

Алена Бабак chesno.org

По информации, оказавшейся в распоряжении OBOZREVATEL, народным избранникам от СН разослали сообщения о внесении в парламент представления об отставке чиновницы.

Из-за этого профильный комитет ВР в пятницу, 17 января, планирует провести заседание (далее приводим текст сообщения на языке оригинала без изменений):

Колеги! Інформую Вас, що сьогодні до парламенту надійде подання прем‘єр-міністра України щодо звільнення із займанної посади міністра розвитку громад та територій України Альони Валеріївни Бабак, яка написала заяву за власним бажанням. Також до парламенту надійде подання прем’єра щодо нової кандидатури на посаду міністра. Кандидата буде запрошено на засідання комітету.

Дані питання належать до предмету відання нашого комітету, тому пропоную провести завтра о 9:00 засідання комітету в залі #11 за адресою: вул. Грушевського,18/2 з розгляду двох питань порядку денного:

про звільнення А.В. Бабак з посади міністра; про призначення кандидата на посаду міністра.

Прошу зважити на дані обставини і внести зміни у свій графік. Порядок денний буде надіслано додатково після надходження до Апарату ВРУ подання прем’єра. Прошу поінформувати про участь у засіданні. Та попрошу не запізнюватись. Дякую.

Ранее источник OBOZREVATEL во фракции "Слуга народа" сообщал, что министр развития общин и территорий Алена Бабак может лишиться должности. Причиной была названа плохая работа чиновницы.

Также, по словам источника, под угрозой увольнения якобы министр экономического развития Тимофей Милованов.

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