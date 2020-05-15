Досі команда Зеленського не може знайти і призначити Міністра освіти та науки. А тим часом група знаних міжнародних грантожерів, що захопила в останні роки владу у Міністерстві та дотичних структурах, й далі знущаються над національною освітою та наукою.

От попри законодавчо визначений автономний статус університетів, чиновники Міністерства змогли пролобіювати механізм ручного керування вишами і нині придумують власні контракти з обраними трудовими колективами та керівниками вузів. Багато ректорів, обраних абсолютною більшістю голосів колективу, вже біля півроку чекають від “вождів” з Міносвіти рішень про своє призначення.

Пропозиції від МОНу про обов’язковість збільшення оплати за навчання у державних вузах за сьогоднішніх умов бідності й безробіття – це ще один аргумент для батьків шукати для своїх дітей виші в Польщі, Словаччині чи Угорщині або вступати в братні чиновникам МОНу приватні виші, де буде менша плата.

Введення обов‘язкового іспиту з англійської для ЗНО магістрів практично по всіх спеціальностях радикально зменшить набір студентів на найважливіші галузі економіки: від сільського господарства до металургії.

І найголовніше – ЗНО! Як, коли і в який спосіб випускники шкіл будуть його складати ЗНО, ніхто із чиновників достеменно сказати не може.

От і виходить, що влада загалом і чиновники МОНу, зокрема, займаються відправкою наших школярів на навчання в закордонні виші! Бо в Польщі, Словаччині, Чехії, Угорщині наших абітурієнтів радо чекають і для вступу потрібно лише гроші і диплом!

П.С. І трішки про корупцію. Я не розумію, як чиновники МОНу можуть паралельно отримувати десятки тисяч доларів чи євро в міжнародних лобістських структурах? Також не можу збагнути як чоловік може бути реформатором, заступником Міністра освіти, а його дружина – реформатором, зам Міністра МОЗ. Це так можна?

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