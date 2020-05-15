Главная Новости
16 мая • обновлено в 02:52
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Николай Томенко
Николай Томенко
Украинский политик Все статьи автора

Міністерство з "відправки українських школярів за кордон"

18.9т
Читать материал на украинском

Досі команда Зеленського не може знайти і призначити Міністра освіти та науки. А тим часом група знаних міжнародних грантожерів, що захопила в останні роки владу у Міністерстві та дотичних структурах, й далі знущаються над національною освітою та наукою.

От попри законодавчо визначений автономний статус університетів, чиновники Міністерства змогли пролобіювати механізм ручного керування вишами і нині придумують власні контракти з обраними трудовими колективами та керівниками вузів. Багато ректорів, обраних абсолютною більшістю голосів колективу, вже біля півроку чекають від “вождів” з Міносвіти рішень про своє призначення.

Пропозиції від МОНу про обов’язковість збільшення оплати за навчання у державних вузах за сьогоднішніх умов бідності й безробіття – це ще один аргумент для батьків шукати для своїх дітей виші в Польщі, Словаччині чи Угорщині або вступати в братні чиновникам МОНу приватні виші, де буде менша плата.

Введення обов‘язкового іспиту з англійської для ЗНО магістрів практично по всіх спеціальностях радикально зменшить набір студентів на найважливіші галузі економіки: від сільського господарства до металургії.

І найголовніше – ЗНО! Як, коли і в який спосіб випускники шкіл будуть його складати ЗНО, ніхто із чиновників достеменно сказати не може.

От і виходить, що влада загалом і чиновники МОНу, зокрема, займаються відправкою наших школярів на навчання в закордонні виші! Бо в Польщі, Словаччині, Чехії, Угорщині наших абітурієнтів радо чекають і для вступу потрібно лише гроші і диплом!

П.С. І трішки про корупцію. Я не розумію, як чиновники МОНу можуть паралельно отримувати десятки тисяч доларів чи євро в міжнародних лобістських структурах? Також не можу збагнути як чоловік може бути реформатором, заступником Міністра освіти, а його дружина – реформатором, зам Міністра МОЗ. Це так можна?

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Николай Томенко Николай Томенко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
5
Смешно
12
Интересно
54
Печально
8
Трэш
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 17 330.

    Вылечились: 4473. Умерли: 476.

  • В мире заболели более 4,5 млн человек, погибли – почти 305 тысяч.

  • В Киеве произошла масштабная вспышка коронавируса – в интернате заболел 81 человек.

  • Медики призвали воздержаться от поцелуев и секса после коронавируса: назван срок.

  • Оказалось, что коронавирус остается в воздухе даже после общения с бессимптомным больным.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги