"Минирование" в Киеве?!" Гриценко рассказал о происшествии в штабе

В полицию Киева поступило сообщение о заминировании офиса кандидата в президенты Анатолия Гриценко по адресу ул. Антоновича, 23-Б.

Об этом политик узнал от киевского штаба и сообщил в Facebook. В партийный офис приехал наряд патрульной полиции, а также следственная группа. Полиция эвакуировала людей из здания.

"Минирование" офиса Гриценко в Киеве Facebook Анатолия Гриценко

После проверки руководитель Нацполиции Сергей Князев сообщил, что правоохранители не обнаружили взрывчатки.

Анатолий Гриценко Пресс-служба "Гражданской позиции"

"Обошлось без политических провокаций", – написал Гриценко, который в это время находился в Днепре.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко заявил, что повышение пенсионного возраста возможно в Украине только при европейской продолжительности жизни, достойной медицине и достойной пенсии.

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