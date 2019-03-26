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"Минирование" в Киеве?!" Гриценко рассказал о происшествии в штабе

1.1тЧитать материал на украинском

В полицию Киева поступило сообщение о заминировании офиса кандидата в президенты Анатолия Гриценко по адресу ул. Антоновича, 23-Б.

Об этом политик узнал от киевского штаба и сообщил в Facebook. В партийный офис приехал наряд патрульной полиции, а также следственная группа. Полиция эвакуировала людей из здания.

"Минирование" офиса Гриценко в Киеве

"Минирование" офиса Гриценко в Киеве

Facebook Анатолия Гриценко

После проверки руководитель Нацполиции Сергей Князев сообщил, что правоохранители не обнаружили взрывчатки.

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Пресс-служба "Гражданской позиции"

Новости
Гриценко рассказал, как снизить расход газа на 10%

"Обошлось без политических провокаций", – написал Гриценко, который в это время находился в Днепре.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко заявил, что повышение пенсионного возраста возможно в Украине только при европейской продолжительности жизни, достойной медицине и достойной пенсии.

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Персона
Анатолий Гриценко
Тег
Гражданская позиция
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Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Сергей
Воронов Сергей
вот таки да, теперь точно рейтинг как у молодого на свадьбе поднимется, а как же! Президент пытался подорвать так называемую "честь "охвицера", отсиживающегося на диване , а не защищающего Родину
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