Минфин США объяснил, за что Деркач получил санкции – The New York Times

Украинский политик Андрей Деркач и другие российские агенты "применяют манипуляции и обман для попытки повлиять на выборы в США и в других регионах мира", - отметил министр финансов США Стивен Мнучин в заявлении о введении санкций против агентов России.

Об этом пишет влиятельное американское издание The New York Times.

"Соединенные Штаты будут продолжать использовать все доступные инструменты для противодействия этим российским дезинформационным кампаниям и поддерживать целостность нашей избирательной системы", - отмечает американский чиновник.

Как известно, в четверг Министерство финансов объявило о санкциях против Андрея Деркача и еще трех сотрудников Агентства Интернет-исследований, так называемой "фермы троллей", базирующейся в России, которая распространяла дезинформацию в социальных сетях в рамках кампании вмешательства Кремля в выборы в 2016 году – пишет издание.

Администрация Трампа ввела санкции против Андрея Деркача за проведение "скрытой кампании влияния" с целью подорвать президентские выборы после того, как он распространил информацию, предназначенную навредить бывшему вице-президенту Джо Байдену, - пишет газета.

Министерство финансов обвинило члена украинского парламента Андрея Деркача в том, что он "был активным российским агентом более десяти лет". Американские чиновники отмечают, что Деркач обнародовал "отредактированные аудиозаписи" и "необоснованные обвинения против американских и международных политических деятелей".

Издание напоминает, что Офис директора Национальной разведки в прошлом месяце также заявил, что Россия "применяет целый ряд мероприятий", чтобы нанести вред Байдену, в частности указав на так называемые "пленки Деркача".

Председатель Комитета палаты представителей США по вопросам разведки Адам Шифф оценил санкции Казначейства в своем заявлении как "уместные и желательные" и упрекнул Трампа за пропаганду "тех самых ложных заявлений и клеветы".

Газета подчеркивает, что в результате введенных санкций у Деркача и других лиц будут заморожены любые активы или имущество, которое они имеют в США.