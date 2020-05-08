"Мина замедленного действия": Кулеба объяснил, кто получает российские паспорта на Донбассе

Карина Бондаренко Политика 18:11, 8.05.2020

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал российские паспорта на Донбассе риском и "миной замедленного действия".

В интервью Lb.ua он пояснил, кто проходит паспортизацию и почему эта масса людей не однородна. По его словам, нельзя ставить знак равенства между количеством получивших российские паспорта и количеством пророссийски настроенных граждан.

Дмитрий Кулеба
lb.ua

"Российские паспорта на Донбассе – мина замедленного действия. Но тут надо понимать почему это так. Я не думаю, что вот эта масса людей, которая получает паспорта, она однородна. То есть, кто-то получает этот документ из-за идеологических соображений, хочу быть гражданином России, кто-то, – чтобы не выделяться из толпы. Кто-то – для решения практических вопросов по типу передвижения, социалки и пр. Иными словами, я бы не ставил знак равенства между количеством получивших российские паспорта и количеством пророссийски настроенных граждан. Но безусловно, сама по себе паспортизация – это риск", – отметил Кулеба.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Кулеба сказал, как обстоят дела с санкциями против России.

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