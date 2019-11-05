"Бригадир с какого колхоза?" Милованов нарвался на критику из-за внешнего вида

Министр экономики Украины Тимофей Милованов нарвался на критику в сети из-за своего внешнего вида.

Так, на своей странице в Facebook Александр Бабак опубликовал фото министра, заметив на снимке, вероятно, плохо почищенную обувь.

"Добрый день, дядя! Вы бригадир с какого колхоза? Я не бригадир – я министр экономики", – написал он.

Тимофей Милованов LIGA.net

В комментариях к посту некоторые пользователи не заметили проблему. Когда и где было сделано это фото, Бабак не уточнил, однако под сообщением заявил, что министр представляет власть и его внешний вид является неподобающим.

Facebook Олександр Бабак

Facebook Олександр Бабак

Скрин комментариев к посту

Скрин комментариев к посту

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