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6 ноября • обновлено в 01:12
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"Бригадир с какого колхоза?" Милованов нарвался на критику из-за внешнего вида

1.6т Читать материал на украинском

Министр экономики Украины Тимофей Милованов нарвался на критику в сети из-за своего внешнего вида.

Так, на своей странице в Facebook Александр Бабак опубликовал фото министра, заметив на снимке, вероятно, плохо почищенную обувь.

"Добрый день, дядя! Вы бригадир с какого колхоза? Я не бригадир – я министр экономики", – написал он.

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Тимофей Милованов

Тимофей Милованов

LIGA.net

В комментариях к посту некоторые пользователи не заметили проблему. Когда и где было сделано это фото, Бабак не уточнил, однако под сообщением заявил, что министр представляет власть и его внешний вид является неподобающим.

"Бригадир с какого колхоза?" Милованов нарвался на критику из-за внешнего вида
Facebook Олександр Бабак
"Бригадир с какого колхоза?" Милованов нарвался на критику из-за внешнего вида

Facebook Олександр Бабак

"Бригадир с какого колхоза?" Милованов нарвался на критику из-за внешнего вида

Скрин комментариев к посту

"Бригадир с какого колхоза?" Милованов нарвался на критику из-за внешнего вида

Скрин комментариев к посту

Как писал OBOZREVATEL, ранее народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Андрей Задорожный вместе со своим коллегой изучали на пленарном заседании Верховной Рады книгу о "секретах молодости".

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Персона
Тимофей Милованов
Место
Украина
Теги
Министерство экономического развития и торговли Украины фотографии
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
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