"Как можно сказать лучше?" Милованов вступился за Зеленского из-за скандальной новогодней речи

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заступился за президента Владимира Зеленского и его скандальное новогоднее обращение, в котором прозвучала фраза "какая разница".

На своей странице в Facebook он посоветовал украинцам анализировать выступление, разобрав его на три главных вопроса: что было в речи, что в ней понравилось и что не понравилось (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Милованов и Зеленский

Кроме того, он отметил, что не увидел ничего крамольного в прозвучавшем из уст президента посыле "какая разница", который разозлил многих украинских патриотов.

"Например, в речи президент Украины сказал "какая разница". А как можно было сказать лучше, чтобы передать основную идею объединения и при этом не обидеть важные идеи и убеждения людей?" – написал Милованов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в новогоднем обращении к народу Зеленский заявил, что "неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована" и что "нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен".

Однако пользователи соцсетей довольно критически восприняли новогоднее обращение президента Украины именно из-за вопроса языка и переименования улиц. Они упрекнули его в отсутствии четкой проукраинской государственной позиции.

Кроме того, украинцев разозлил телефонный звонок Зеленского Путину, в ходе которого он поздравил главу страны-оккупанта с Новым годом.

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