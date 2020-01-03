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3 января • обновлено в 10:57
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"Как можно сказать лучше?" Милованов вступился за Зеленского из-за скандальной новогодней речи

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Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заступился за президента Владимира Зеленского и его скандальное новогоднее обращение, в котором прозвучала фраза "какая разница".

На своей странице в Facebook он посоветовал украинцам анализировать выступление, разобрав его на три главных вопроса: что было в речи, что в ней понравилось и что не понравилось (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Милованов и Зеленский

Милованов и Зеленский

Кроме того, он отметил, что не увидел ничего крамольного в прозвучавшем из уст президента посыле "какая разница", который разозлил многих украинских патриотов.

"Например, в речи президент Украины сказал "какая разница". А как можно было сказать лучше, чтобы передать основную идею объединения и при этом не обидеть важные идеи и убеждения людей?" – написал Милованов.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Владимир Зеленский Тимофей Милованов
Место
Украина
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