Милованов стал советником Ермака
Экс-министр экономики занял эту должность без зарплаты
Главе ОП он будет давать советы по COVID-19, финансированию бюджета
В то же время продолжит быть президентом Киевской школы экономики
Бывший министр экономики Тимофей Милованов уже некоторое время является внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Об этом он сам написал на своей странице в Facebook. Так экономист прокомментировал новость "УП" о якобы его назначения на эту должность, но с уточнением, что занимает ее, не получая средства.
"На самом деле, я уже некоторое время являюсь внештатным советником (без зарплаты) Андрея Ермака. И что это значит? Вы все знаете, какие вызовы стоят перед государством: COVID-19, финансирование бюджета, отношения с международными финансовыми организациями. Надеюсь, что мои знания станут полезными высшему руководству Украины", – уточнил Милованов.
Он добавил, что накануне в пятницу просто не предоставил изданию подтверждение или комментарий относительно своего возможного назначения советником Ермака, хотя к нему и обращались.
Тогда как в комментариях к собственному посту экс-министр высказал мнение, мол, "было бы некорректно давать новость одному СМИ, а не всем".
При этом Милованов заверил, что до сих пор остается президентом Киевской школы экономики.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-министр экономики Тимофей Милованов заявил о необходимости начать печатать деньги из-за критической ситуации, сложившейся в Украине.