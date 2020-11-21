Милованов стал советником Ермака

Бывший министр экономики Тимофей Милованов уже некоторое время является внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом он сам написал на своей странице в Facebook. Так экономист прокомментировал новость "УП" о якобы его назначения на эту должность, но с уточнением, что занимает ее, не получая средства.

"На самом деле, я уже некоторое время являюсь внештатным советником (без зарплаты) Андрея Ермака. И что это значит? Вы все знаете, какие вызовы стоят перед государством: COVID-19, финансирование бюджета, отношения с международными финансовыми организациями. Надеюсь, что мои знания станут полезными высшему руководству Украины", – уточнил Милованов.

Он добавил, что накануне в пятницу просто не предоставил изданию подтверждение или комментарий относительно своего возможного назначения советником Ермака, хотя к нему и обращались.

Тогда как в комментариях к собственному посту экс-министр высказал мнение, мол, "было бы некорректно давать новость одному СМИ, а не всем".

При этом Милованов заверил, что до сих пор остается президентом Киевской школы экономики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-министр экономики Тимофей Милованов заявил о необходимости начать печатать деньги из-за критической ситуации, сложившейся в Украине.