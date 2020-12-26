Милованов "спалил" красноречивым фото влияние ОП на правительство Шмыгаля

Советник председателя Офиса президента Тимофей Милованов похвастался новым фото в кабинете замглавы ОП. Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян указал, что это подтверждает то, что правительством Украины руководит Банковая.

По словам Омеляна, такого не было даже во времена правления Януковича или Кучмы. Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook.

Так, советник председателя ОП опубликовал снимок, на котором изображены он, премьер-министр Денис Шмыгаль, заместитель министра развития экономики Светлана Панаиотиди и советник премьер-министра Наталья Бойко. На фото видно, что все они сидят за одним столом в кабинете заместителя главы Офиса президента Юлии Свириденко.

Советник председателя ОП опубликовал снимок Facebook Милованова

В свою очередь, Омелян на своей странице в Facebook указал, что фото Милованова – пример того, что правительством Украины руководит Банковая. По его словам, такого не было даже при Януковиче или Кучме.

Омелян заявил, что правительством Украины руководит Банковая Скриншот

Позже Милованов решил резко ответить экс-министру инфраструктуры. Он сделал "юмористический" коллаж и опубликовал его на странице в сети.

В комментариях к этому Омелян посоветовал чиновнику прекратить истерику и заняться работой.

"Премьер-министр не должен и не имеет права сидеть в кабинете заместителя руководителя Офиса президента и смиренно ждать, когда она появится. А Вам, перед тем, как называть меня Раша Тудей, нужно целесообразно прекратить ходить на НьюзВан. Жаль, что профессор американского университета и руководитель Киевской школы ведет себя как советник Ермака", – отметил экс-министр инфраструктуры.

Комментарий Омеляна Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее суд начал рассматривать дело против Омеляна на 30,5 млн гривен. На нем был озвучен обвинительный акт.