Милованов 'спалил' красноречивым фото влияние ОП на правительство Шмыгаля

Советник председателя Офиса президента Тимофей Милованов обвинил экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна во лжи. Он назвал его манипулятором.

По словам Милованова, Омелян создает фейки, а его методы не отличаются от известного издания Russia Today. Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook.

"Вот пример. Он берет мое фото дня, которое мы сделали сегодня после совещания. Когда все уже разошлись, но несколько людей остались работать над отдельными вопросами и пишет "такого не было даже при Януковиче. Премьер-министр ждет заместителя главы Офиса", – сказал Милованов.

Стоит отметить, что ранее советник председателя ОП опубликовал снимок, на котором изображены он, премьер-министр Денис Шмыгаль, заместитель министра развития экономики Светлана Панаиотиди и советник премьер-министра Наталья Бойко. На фото видно, что все они сидят за одним столом в кабинете заместителя главы Офиса президента Юлии Свириденко.

Так, чиновник отметил, что "для манипуляторов типа Владимира Омеляна – никто не ждет заместителя главы Офиса, у нас тут свое совещание".

Напомним, Омелян на своей странице в Facebook указал, что фото Милованова – пример того, что правительством Украины руководит Банковая. По его словам, такого не было даже при Януковиче или Кучме.

Позже Милованов снова решил резко ответить экс-министру инфраструктуры. Он сделал юмористический коллаж и опубликовал его на странице в сети.

В комментариях к этому посту Омелян посоветовал чиновнику прекратить истерику и заняться работой.

"Премьер-министр не должен и не имеет права сидеть в кабинете заместителя руководителя Офиса президента и смиренно ждать, когда она появится. А Вам, перед тем, как называть меня Раша Тудей, целесообразно прекратить ходить на НьюзВан. Жаль, что профессор американского университета и руководитель Киевской школы ведет себя как советник Ермака", – отметил экс-министр инфраструктуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее суд начал рассматривать дело против Омеляна на 30,5 млн гривен. На нем был озвучен обвинительный акт.