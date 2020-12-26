Милованов "спалил" красноречивым фото влияние ОП на правительство Шмыгаля

София Ковнир
София Ковнир
Политика
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Милованов 'спалил' красноречивым фото влияние ОП на правительство Шмыгаля

Советник председателя Офиса президента Тимофей Милованов обвинил экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна во лжи. Он назвал его манипулятором.

По словам Милованова, Омелян создает фейки, а его методы не отличаются от известного издания Russia Today. Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook.

"Вот пример. Он берет мое фото дня, которое мы сделали сегодня после совещания. Когда все уже разошлись, но несколько людей остались работать над отдельными вопросами и пишет "такого не было даже при Януковиче. Премьер-министр ждет заместителя главы Офиса", – сказал Милованов.

Пост Милованова

Стоит отметить, что ранее советник председателя ОП опубликовал снимок, на котором изображены он, премьер-министр Денис Шмыгаль, заместитель министра развития экономики Светлана Панаиотиди и советник премьер-министра Наталья Бойко. На фото видно, что все они сидят за одним столом в кабинете заместителя главы Офиса президента Юлии Свириденко.

Советник председателя ОП опубликовал снимок

Так, чиновник отметил, что "для манипуляторов типа Владимира Омеляна – никто не ждет заместителя главы Офиса, у нас тут свое совещание".

Напомним, Омелян на своей странице в Facebook указал, что фото Милованова – пример того, что правительством Украины руководит Банковая. По его словам, такого не было даже при Януковиче или Кучме.

Омелян заявил, что правительством Украины руководит Банковая

Позже Милованов снова решил резко ответить экс-министру инфраструктуры. Он сделал юмористический коллаж и опубликовал его на странице в сети.

Пост Милованова в ответ Омеляну
Коллаж Милованова

В комментариях к этому посту Омелян посоветовал чиновнику прекратить истерику и заняться работой.

"Премьер-министр не должен и не имеет права сидеть в кабинете заместителя руководителя Офиса президента и смиренно ждать, когда она появится. А Вам, перед тем, как называть меня Раша Тудей, целесообразно прекратить ходить на НьюзВан. Жаль, что профессор американского университета и руководитель Киевской школы ведет себя как советник Ермака", – отметил экс-министр инфраструктуры.

Комментарий Омеляна

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее суд начал рассматривать дело против Омеляна на 30,5 млн гривен. На нем был озвучен обвинительный акт.

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