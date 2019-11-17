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17 ноября • обновлено в 18:27
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"Сам когда-то торговал": Милованов удивил еще одним признанием

1.6т
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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов признался, что начинал свою карьеру с продажи цветов на Житнем рынке на Подоле в Киеве.

Это было приблизительно в 1994 году, сообщил политик на своей странице в Facebook 17 ноября (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Перед завтрашней встречей с переговорной группой по вопросам ФЛП, решил придти сюда. Там, где я сам когда-то торговал", – написал он в посте.

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Министр экономики Тимофей Милованов

Министр экономики Тимофей Милованов

Кабинет министров Украины

Министр также вспомнил, что ему довелось поработать и на Бессарабском рынке. Гуляя, Милованов пообщался с женщиной, чьи пуховые платки оказались привезены из России, попал на несколько "разборок" сотрудниц рынка, а также поел шаурму.

Милованов на рынке

Милованов на рынке

Скрин видео

Милованов на рынке

Милованов на рынке

Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, недавно Тимофей Милованов заявил, что во время написания диссертации в США пробовал марихуану, однако впечатления она на него не произвела.

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
Министерство экономического развития и торговли Украины политика Житний рынок видео
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Комментарии на сайте не модерированы
Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
колониальный барыга всегда останется барыгой, только в этот раз продаёт уже не цветы, а Украину.
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