"Сам когда-то торговал": Милованов удивил еще одним признанием

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов признался, что начинал свою карьеру с продажи цветов на Житнем рынке на Подоле в Киеве.

Это было приблизительно в 1994 году, сообщил политик на своей странице в Facebook 17 ноября (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Перед завтрашней встречей с переговорной группой по вопросам ФЛП, решил придти сюда. Там, где я сам когда-то торговал", – написал он в посте.

Министр экономики Тимофей Милованов Кабинет министров Украины

Министр также вспомнил, что ему довелось поработать и на Бессарабском рынке. Гуляя, Милованов пообщался с женщиной, чьи пуховые платки оказались привезены из России, попал на несколько "разборок" сотрудниц рынка, а также поел шаурму.

Милованов на рынке Скрин видео

Милованов на рынке Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, недавно Тимофей Милованов заявил, что во время написания диссертации в США пробовал марихуану, однако впечатления она на него не произвела.

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