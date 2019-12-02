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3 декабря • обновлено в 01:40
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"ФОПы, поднимите мне веки!" Милованов насмешил украинцев "фоткой дня"

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Министр экономического развития и торговли Украины Тимофей Милованов поделился ироничным фото в соцсети.

Снимок, сделанный на одной из улиц украинской столицы, он опубликовал на своей странице в Facebook. При этом на фото глаза политика практически закрыты.

Тимофей Милованов

Тимофей Милованов

LIGA.net

"ФОПы, поднимите мне веки!" Милованов насмешил украинцев "фоткой дня"

Facebook Тимофей Милованов

Новости
"Что делать с ФОПами?" Министр Милованов снова "подставился" под шквал насмешек

"Фотка дня. С первым снегом в Киеве", – с юмором написал он в посте. Отметим, 2 декабря в столице выпал первый зимний снег, что привело к транспортному коллапсу на дорогах.

Пользователи сети бурно отреагировали на фотографию. "Вы так устали, что спите", "Фотка огонь! Спецом троллишь?" "ФОПы, поднимите мне веки!" – пишут в комментариях.

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Комментарии к посту

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тимофей Милованов признался, что начинал свою карьеру с продажи цветов на Житнем рынке на Подоле в Киеве.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Тимофей Милованов
Место
Украина Киев
Теги
Министерство экономического развития и торговли Украины фотографии курьез соцсети
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