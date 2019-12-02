"ФОПы, поднимите мне веки!" Милованов насмешил украинцев "фоткой дня"

Министр экономического развития и торговли Украины Тимофей Милованов поделился ироничным фото в соцсети.
Снимок, сделанный на одной из улиц украинской столицы, он опубликовал на своей странице в Facebook. При этом на фото глаза политика практически закрыты.
Тимофей Милованов
LIGA.net
Facebook Тимофей Милованов
"Фотка дня. С первым снегом в Киеве", – с юмором написал он в посте. Отметим, 2 декабря в столице выпал первый зимний снег, что привело к транспортному коллапсу на дорогах.
Пользователи сети бурно отреагировали на фотографию. "Вы так устали, что спите", "Фотка огонь! Спецом троллишь?" "ФОПы, поднимите мне веки!" – пишут в комментариях.
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Комментарии к посту
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тимофей Милованов признался, что начинал свою карьеру с продажи цветов на Житнем рынке на Подоле в Киеве.
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