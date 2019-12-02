"ФОПы, поднимите мне веки!" Милованов насмешил украинцев "фоткой дня"

Министр экономического развития и торговли Украины Тимофей Милованов поделился ироничным фото в соцсети.

Снимок, сделанный на одной из улиц украинской столицы, он опубликовал на своей странице в Facebook. При этом на фото глаза политика практически закрыты.

Тимофей Милованов LIGA.net

Facebook Тимофей Милованов

"Фотка дня. С первым снегом в Киеве", – с юмором написал он в посте. Отметим, 2 декабря в столице выпал первый зимний снег, что привело к транспортному коллапсу на дорогах.

Пользователи сети бурно отреагировали на фотографию. "Вы так устали, что спите", "Фотка огонь! Спецом троллишь?" "ФОПы, поднимите мне веки!" – пишут в комментариях.

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тимофей Милованов признался, что начинал свою карьеру с продажи цветов на Житнем рынке на Подоле в Киеве.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!