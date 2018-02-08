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"Миллионы человек уничтожили!" Депутаты Рады поспорили из-за СССР

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Внефракционные народные депутаты Украины Евгений Мураев и Андрей Ильенко поспорили из-за советского периода в истории Украины.

Видео эфира появилось на YouTube-канале NewsOne.

По словам Мураева, советский режим не был оккупационным для Украины.

"Они нам рассказывают про две оккупации. Про фашистскую и советскую. В двадцатые-тридцатые годы у нас были построены тысячи заводов. Сталин может кому-то не нравится, есть к нему масса вопросов... Он говорил: мы отстали на 100 лет, мы за 10 лет должны догнать. И за это время у нас появилась химическая промышленность, металлургическая промышленность и тысячи других заводов", - заявил Мураев.

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Ильенко в свою очередь возразил Мураеву, заявившему, что в Украине существует неприятие осуждения коммунистического режима.

"Я свято верю, что никакого раскола Украины нет. Это мечта московских политтехнологов. Помните, карту рисовали о трех сортах? Есть разделение только одно - на тех, кто любит Украину, и тех, кто ненавидит Украину. Три Голодомора - это было хорошо? Миллионы убитых украинцев, моих предков, ваших предков. Рассказывают, что заводы строились... При Гитлере автобаны строились - давайте скажем, что Гитлер хороший был теперь? Это манипуляция!" - подчеркнул Ильенко.

По его убеждению, сегодня украинцы воюют против того самого агрессора, что и 100 лет назад.

Как сообщал "Обозреватель", на днях Мураева заметили в Москве. Ранее нардеп спровоцировал скандал, назвав события на Майдане зимой 2013-2014 годов госпереворотом.

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Темы
Российско-украинский конфликтДекоммунизация в Украине
Персоны
Евгений МураевАндрей ИльенкоИосиф Сталин
Место
УкраинаКиев
Объекты
СССРВО СвободаВерховная Рада Украины
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