Все решения по бывшему президенту Грузии и экс-главе Одесской облгосадминистрации Михеилу Саакашвили, вынесенные грузинскими судами, действительны и на территории Украины.

На сегодняшний день Михеил Саакашвили является гражданином Украины и его нельзя экстрадировать в Грузию. Однако Украина подписала и ратифицировала ряд международных договоров, из которых следует, что экс-президент Грузии должен отбыть наказание на территории нашей страны.

Михеил Саакашвили Скриншот из видео

В частности, Украина ратифицировала Европейскую конвенцию о международном признании судебных решений по уголовным приговорам и договор с Республикой Грузия о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам.

Ранее Саакашвили заявил, что получил от президента Украины Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по реформам. Однако это назначение невозможно без нарушения закона.

Согласно ст.7 Закона "О Кабинете министров Украины", не может быть назначено на должность члена Кабинета министров Украины лицо, имеющее судимость, не погашенную или не снятую".

Напомним, грузинские суды вынесли несколько решений, по которым Михеил Саакашвили приговорен к тюремным срокам.

Верховный суд Грузии Alsandro

В частности, в мае 2019 года Верховный суд Грузии оставил в силе приговор о превышении Михеилом Саакашвили служебных полномочий на посту президента по делу об убийстве в 2006 году банковского служащего Сандро Гиргвлиани.

Также экс-президент Саакашвили был заочно осужден на шесть лет заключения по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили.

Как сообщал OBOZREVATEL: