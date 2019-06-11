Схоже, що президент Зеленський так само намагається встановити контроль над судовою системою, як і його попередник Порошенко. Причому за допомогою тих самих людей.

Сьогодні Зеленський скасував укази президента Порошенка про призначення двох членів Вищої ради правосуддя і оголосив добір нових. Для цього Зеленський створив комісію, яка складається... з тих сами людей, які обирали членів ВРП для Порошенка, і представників старої судової системи:

- Олександра Пасенюка, багаторічного голови Вишого адміністративного суду (2004-2011), якого в 2011 році регіонали призначили суддею Конституційного Суду, голови "Асоціації адміністративних суддів", до якої входить скандальний суддя Богдан Санін, який заборонив Майдан, і дядька скандально відомого "фінансиста Порошенка" Макара Пасенюка, який фігурує в "амбарній книзі" ПР;

- Миколи Онищука, чинного ректора школи суддів і колишнього міністра юстиції, члена комісії з обрання членів ВРП при Порошенку;

- Юрія Волошина, декана факультету міжнародних відносин Національного авіаційного (!) університету, який на замовлення Лідії Ізовітової робив висновок про те, що Павло Гречківський і Олексій Маловацький можуть бути обраними на посади членів ВРП вдруге, що прямо забороняє Конституція.

Цікаво, що в лютому 2019 року ще кандидат у президенти Володимир Зеленський підтримав Порядок денний реформи правосуддя від громадськості, який передбачає, зокрема, "довірити оновлення та очищення суддівського корпусу представникам громадськості і міжнародним експертам, та забезпечити повну прозорість цього процесу".

Тоді ж його прес-служба заявила, що "Серед пріоритетів – перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Вищої ради правосуддя, які добирають та звільняють суддів, забезпечення незалежності судової гілки влади".

Хочеться запитати представників команди президента: ця високоповажна комісія – це представники громадськості? Чи, можливо, факультет міжнародних відносин авіаційного ВНЗ – це достатній ступінь "міжнародності" експерта?

Чи ви дійсно вірите в те, що призначивши тих самих людей до комісії з обрання членів ВРП, що і Порошенко, ви забезпечите "незалежність судової гілки влади"?

Які гарантії прозорості процесу? Чи будуть, наприклад, транслюватися співбесіди онлайн? Чи проходитимуть кандидати перевірку на доборочесність? Хто таку перевірку проводитиме?

Дуже хотілося б помилятися і побачити "на виході" з комісії дійсно гідних членів ВРП. Але це дуже малоімовірно. Бо, як казав Альберт Айнштайн, робити кожен раз те саме, очікуючи іншого результату – це божевілля.

Сподіваюся, в команди президента вистачить мужності визнати помилку, скасувати цей указ і видати новий, який більше відповідає його передвиборчим обіцянкам. Якщо, звісно, це була помилка.

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