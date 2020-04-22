Саакашвили может стать вице-премьер-министром по вопросам реформ: в "Слуге народа" подтвердили

Экс-главу Одесской ОГА, бывшего президента Грузии Михаела Саакашвили могут назначить вице-премьер-министром по вопросам реформ в правительство Дениса Шмыгаля.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказала заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук. По ее словам, сейчас кандидатура обсуждается во фракции. Голосование по нему может быть уже в пятницу, 24 апреля.

"Обсуждение кандидатуры будет происходить поэтапно. Сейчас же проходит сигнальное голосование в чатах групп. Возникают дополнительные вопросы, поэтому мы решили до вынесения вопроса дополнительно встретиться фракцией, задать Саакашвили вопросы", – подчеркнула Кравчук.

Михаел Саакашвили и Денис Шмыгаль

Она также добавила, что добавление этого кадрового вопроса в повестку дня может иницировать президент. Пока официального документа в повестке дня нет, но вероятность назначения 24 апреля сохраняется.

"Одно заседание будет посвящено принятию законопроектов и постановлений. А второе, которое инициируют депутаты по обсуждению ТСК. Идея появления Саакашвили в Кабинете министров – он должен быть в хорошем смысле тараном для реформ в стране", – подчеркнула Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, внеочередное заседание Верховной Рады запланировано на 24 апреля. Согласно повестке дня нардепы должны поддержать или отклонить решение ВР о принятии законопроекта о внесении изменений в Регламент работы парламента.