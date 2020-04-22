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22 апреля • обновлено в 13:06
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Саакашвили может стать вице-премьер-министром по вопросам реформ: в "Слуге народа" подтвердили

3.8т
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Экс-главу Одесской ОГА, бывшего президента Грузии Михаела Саакашвили могут назначить вице-премьер-министром по вопросам реформ в правительство Дениса Шмыгаля.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказала заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук. По ее словам, сейчас кандидатура обсуждается во фракции. Голосование по нему может быть уже в пятницу, 24 апреля.

"Обсуждение кандидатуры будет происходить поэтапно. Сейчас же проходит сигнальное голосование в чатах групп. Возникают дополнительные вопросы, поэтому мы решили до вынесения вопроса дополнительно встретиться фракцией, задать Саакашвили вопросы", – подчеркнула Кравчук.

Она также добавила, что вносить кандидатуру Саакашвили будет президент Владимир Зеленский. Пока официального документа в повестке дня нет, но вероятность назначения 24 апреля сохраняется.

"Одно заседание будет посвящено принятию законопроектов и постановлений. А второе, которое инициируют депутаты по обсуждению ТСК, там можем добавить кадровый вопрос. Идея появления Саакашвили в Кабинете министров – он должен быть в хорошем смысле тараном для реформ в стране", – подчеркнула Кравчук.

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Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Тема
Эксклюзив
Персона
Михеил Саакашвили
Место
Украина
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Комментарии
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Можем прислать Горбачева в подмогу)))))
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
мы сакавили не выбирали,вы там ваще того?
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