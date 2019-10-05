Замість того щоб на найвищому рівні власним прикладом пропагувати професійне ставлення до журналістів, офіс президента пропагує насильство. Це сигнал до можновладців на всіх рівнях. Можна перешкоджати, штовхати, тягати і жодних наслідків.

Ви авжеж всі бачили відео як прес-секретарка президента Зеленського Юлія Мендель заважала журналісту Сергію Андрушку поставити питання президенту і голові офісу президента Андрію Богдану.

Як відреагувала пані Мендель?

Спочатку вона написала пост. Ні не вибачення, а звинувачення:

“На кінець першого місяця роботи в Офісі Президента дізналася, що купила Lexus і почепила номери зі своїм прізвищем. Пов’язали з усіма можливими олігархами.

На другий місяць в медіа писали, що я купила квартиру за нову зарплату.

На третій – що дала команду голосувати за недоторканність.

Тепер пишуть, що побила журналіста, вдвічі більшого за себе.

Заохочую всіх перевіряти інформацію.

У США "Ні" для журналіста означає неможливість підходити до першої особи. Інакше журналіста заарештують. Медіа наполягають, але не кидаються. Бо особистий простір першої особи – це його/її безпека. Особливо важливо це усвідомлювати після 2017 року, коли, вдаючи журналіста відомого видання, кілер підстрелив добровольця у Києві.

Можливо, мої прохання дещо не дотягують до високих стандартів. Але й Сергій Андрушко – не найгалантніший джентльмен. На відео видно, що я його не штовхала і не кидалася, а зупиняла.

Хочемо цивілізованої поведінки – давайте на цивілізоване "Ні" не накидатися на делегацію заради красивої картинки”.

“Тепер пишуть, що побила журналіста, вдвічі більшого за себе”.

Це харасмент, буллінг чи цькування?

Цей пост звичайна маніпуляція. Я не бачив жодного пристойного ЗМІ яке б опублікувало інформацію про машину пані Мендель, про номерні знаки чи про квартиру. Тобто пані Мендель свідомо починає свій пост реакцію на інцидент з Андрушком з фактів неправди аби й все що вона напише далі теж вважалося вигадкою і абсурдом.

Далі пані Мендель пише:

“Тепер пишуть, що побила журналіста, вдвічі більшого за себе.”

Хто пише, шановна прес-секретарка президента? Які ЗМІ написали що Ви побили журналіста?

Чи може Ви знову вдаєтеся до маніпуляцій аби виглядало: про машину вигадали, про квартиру вигадали, ще й про побиття журналіста вигадали.

Далі:

“У США "Ні" для журналіста означає неможливість підходити до першої особи. Інакше журналіста заарештують.”

Ну то Ви як прес-секретар президента наділені державою функціями арештовувати чи хапати під руки?

Ні. То при чому тут США? Вам подобається американській досвід? Ну то стенографуйте наступного разу зустрічі президента з олірхами. Що б ми потім як в США мали змогу побачити чиї інтереси захищає президент.

Натомість пані Мендель спробувала пояснити свою поведінку переклавши провину на журналіста: “Можливо, мої прохання дещо не дотягують до високих стандартів. Але й Сергій Андрушко – не найгалантніший джентльмен. На відео видно, що я його не штовхала і не кидалася, а зупиняла.” Пані Мендель хоче довести що вона була вимушена так діяти томущо журналіст поводився нечемно. Гарна спроба.

Але.

Пані Мендель не врахувала випадок коли вона відтягувала від президента журналіста Кріса Міллера. Не врахувала що є відео цього інцидента. Не врахувала що є аудіо. На цьому відео добре видно що журналіст вітається з президентом і починає з ним цивілізовано розмовляти. В кадр потрапляє Мендель і тягне журналіста від президента. Цей випадок пані Мендель не коментує тому що він перекреслює її виправдання стосовно випадку з Андрушком. Оскільки саме на відео з журналістом Міллером видно що прес-секретар президента кидається і штовхає.

Далі пані Мендель взяла паузу. А єдина реакція президента Зеленського стосовно її поведінки вмістилися в один жарт під час брифінгу:

“Ви нікого сьогодні не штовхали?”

І от друга реакція Мендель.

І знову не вибачення, а звинувачення.

До Мендель підійшов за коментарем колега Максим Опанасенко з питанням чи не хоче вона вибачитись перед Андушко? І що каже прес-секретарка президента?

“...пан Андрушко зі мною зв'язувався але жодного разу не говорив про якісь питання вибачення, не натякав на якісь образи”

Що?!

Тобто для того щоб прес-секретарка визнала і вибачилася за свою поведінку особисто журналіст якого ви штовхали має подзвонити і попросити Вас про це? Ви серйозно?

А якщо журналісту ця тема неприємна? А якщо він переживає через таке ставлення до себе? Президенту, наприклад, весело.

Але прес-секретарка президента йде далі.

“Я перепрошую але коли ми говоримо про питання свободи слова то ми маємо розуміти де закінчується дискусія а де починається цькування”

“Я розумію що пан Андрушко отримав дуже резонансний сюжет, мабудь найрезонансніший який він отримував взагалі”

Ви теж це бачите?

Тобто прес-секретар прямо і публічно звинувачує журналіста в тому, що за рахунок цього випадку він отримав резонансний матеріал. А що мав зробити журналіст? Не публікувати це відео? А може журналіст навпаки переживає що трапився цей випадок і він відволік увагу від суті матеріалу? Це не цькування? Чи такі випадки потрібно видаляти з карток пам'яті щоб потім тебе не звинуватили у великій кількості переглядів матеріалу? Вибачте, пані Мендель, але я не знаю жодного вашого матеріалу і з університетських часів дивлюсь матеріали Андрушка.

В чому винен журналіст Андрушко? В тому що ви перешкоджали його роботі, а згодом замість вибачення ображаєте результати його роботи? Знущаєтесь і цькуєте.

Але пані Мендель в одному коментарі цькує журналіста Андрушка і сама жаліється на цькування.

“Але рівень цькування який зроблений не має нічого спільного з рівнем свободи слова. І коли вчора принесли намордник під адміністрацію президента і цей пост підтримав Михайло Ткач журналіст, то давайте говорити не тільки про свободу слова, а й про страндарти журналістики. І коли ми будемо про це говорити, тоді я думаю ми знайдемо якусь спільну мову і будемо налагоджувати діалог. Якщо у мене і була якась неправильна поведінка вона не має викликати такого рівня цькування, булінгу і харасменту”.

Якщо прес-секретарка президента використує слова значення яких не знає, то можна хоча б погуглити:

"Харасмент - поведінка, яка заподіює незручність або шкоду, що порушує недоторканність приватного життя особи".

Ви пані Мендель, особа вже не приватна. Ви особа публічна. Особа яка працює з першою особою держави.

І неправильна поведінка публічних посадових осіб у цій країні часто спричиняє революції.

А стосовно булінгу, мені здається, Вам краще звернутись до роботодавця Зеленського. Він на весь світ під час свого брифінгу пожартував стосовно Вашої поведінки.

Пані Мендель пропонує "говорити не тільки про свободу слова, а й про стандарти журналістики"

Пані Юлія, в матеріалі Андрушка були порушені стандарти? Ні. А свобода слова постараждала від Вашої поведінки? Очевидно.

Тому Ваше намагання поставити на один рівень перешкоджання професійній діяльності Андрушка, Міллера й інших журналістів і мій лайк жартівливої акції - це рівень маніпулятивний до якого я не хочу і не буду опускатися.

У відповідь на питання журналіста Мендель каже що треба визначитися де всі ті ображені взялися. А випадків коли журналісти скаржилися на поведінку Мендель не два і не три. Тобто у Вас ще не вистачило часу вивчити всі скарги на вашу поведінку проте вистачило часу віддивитись де я поставив лайк? Чи просто Ви не бажаєте конкретизувати ці випадки і називати цих журналістів щоб не стало очевидним що Ваша поведінка з Андрушком не виключання, а правило.

Якщо Ви вже використовуте лайки як приклад порушення стандартів журналістики, то в ОП можна створити раду моніторингу лайків при президентові. І тоді щоразу коли Ви вибиватимете мікрофон з рук журналіста або за руку будете тягнути його наче "олд френд" можна відповідати - так він же лайкає жарти про мене. Не дякуйте. Можете поставити лайк цьому допису.

Протягом двох тижнів я неодноразово чув від різних колег, що Мендель виправдовує свою поведінку тим що ми просто хотіли попіаритись на її прізвищі.

При всій повазі, але до того як Ви почали працювати на президента Ваше прізвище чули більше ніж прізвище Андрушка?

Тепер після того як були опубліковані відео вашої штовханини з журналістами, Ваше прізвище дійсно набуло популярності. І в цьому виключно Ваша заслуга. Журналісти просто робили свою роботу. А Ви - ні.

І про це перші сторінки гугла з Вашим прізвищем.

Наступного разу коли Вам знову дадуть наказ перешкоджати спілкуванню президента з журналістами (а в мене є інформація що така поведінка не з Вашої ініціативи), подумайте, чим займатиметесь після того як Зеленський вже не буде президентом.

Президент - це на 5 років (іноді на 4) і в професійній кар’єрі Андрушка - це вже 5 президент.

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