Отец шоумена и экс-фельдшер: что известно о человеке Зеленского Радуцком

Новоизбранный народный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий, которому прочат пост главы МОЗ Украины, является отцом украинского шоумена и друга Потапа Максима Радуцкого, а также бывшим фельдшером.

OBOZREVATEL предлагает узнать больше подробностей о новом возможном министре здравоохранения Украины.

Михаил Радуцкий facebook.com/mihail.radutsky

Нардеп родился в Киеве, окончил Киевское медицинское училище №2 (сейчас — Киевский медицинский колледж им. П. И. Гаврося) по специальности фельдшер скорой помощи. В 2007 году получил диплом Национального университета физкультуры и спорта, где учился по специальности "физическая реабилитация".

В 1987 году еще во время обучения в училище работал фельдшером в бригаде скорой помощи. А в 1989 году основал кооператив "Киевконцерт", который занимался организацией концертов в Киеве, где занимал должность заместителя директора. Этой деятельностью он занимался до 1993 года вместе с Дмитрием Гордоном.

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В 1993 году Михаил Радуцкий вместе с друзьями основал медицинский центр "Борис". Интересно, что среди основателей был и Гордон, который через некоторое время вышел из бизнеса.

С 1994 по 2004 год был коммерческим директором, заместителем директора ООО "Борис", а с 2004 года является президентом ООО "Борис".

В начале 2019 года продал клинику Борис сети Добробут.

Михаил Радуцкий на рыбалке facebook.com/mihail.radutsky

Михаил Радуцкий facebook.com/mihail.radutsky

Михаил Радуцкий facebook.com/mihail.radutsky

Что касается политической деятельности, с 1 сентября 2014 года по 28 декабря 2015 года он был заместителем председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. А далее был назначен советником председателя КГГА Виталия Кличко.

В 2019 году на внеочередных парламентских выборах в Верховную Раду избран народным депутатом от партии Слуга народа, №18 в избирательном списке.

30 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Радуцкого внештатным советником.

Михаил Радуцкий facebook.com/mihail.radutsky

Он женат на Людмиле Радуцкой и имеет сына Максима, который является основателем заведений Mozgi Bar и City Beach Club.

Михаил Радуцкий с семьей facebook.com/radutsky

Михаил Радуцкий на свадьбе Потапа и Насти Каменских facebook.com/radutsky

Потап и Максим Радуцкий facebook.com/radutsky

Максим Радуцкий facebook.com/radutsky

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