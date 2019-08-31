Отец шоумена и экс-фельдшер: что известно о человеке Зеленского Радуцком

Новоизбранный народный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий, которому прочат пост главы МОЗ Украины, является отцом украинского шоумена и друга Потапа Максима Радуцкого, а также бывшим фельдшером.
OBOZREVATEL предлагает узнать больше подробностей о новом возможном министре здравоохранения Украины.
Михаил Радуцкий
facebook.com/mihail.radutsky
Нардеп родился в Киеве, окончил Киевское медицинское училище №2 (сейчас — Киевский медицинский колледж им. П. И. Гаврося) по специальности фельдшер скорой помощи. В 2007 году получил диплом Национального университета физкультуры и спорта, где учился по специальности "физическая реабилитация".
В 1987 году еще во время обучения в училище работал фельдшером в бригаде скорой помощи. А в 1989 году основал кооператив "Киевконцерт", который занимался организацией концертов в Киеве, где занимал должность заместителя директора. Этой деятельностью он занимался до 1993 года вместе с Дмитрием Гордоном.
В 1993 году Михаил Радуцкий вместе с друзьями основал медицинский центр "Борис". Интересно, что среди основателей был и Гордон, который через некоторое время вышел из бизнеса.
С 1994 по 2004 год был коммерческим директором, заместителем директора ООО "Борис", а с 2004 года является президентом ООО "Борис".
В начале 2019 года продал клинику Борис сети Добробут.
Михаил Радуцкий на рыбалке
facebook.com/mihail.radutsky
Михаил Радуцкий
facebook.com/mihail.radutsky
Михаил Радуцкий
facebook.com/mihail.radutsky
Что касается политической деятельности, с 1 сентября 2014 года по 28 декабря 2015 года он был заместителем председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. А далее был назначен советником председателя КГГА Виталия Кличко.
В 2019 году на внеочередных парламентских выборах в Верховную Раду избран народным депутатом от партии Слуга народа, №18 в избирательном списке.
30 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Радуцкого внештатным советником.
Михаил Радуцкий
facebook.com/mihail.radutsky
Он женат на Людмиле Радуцкой и имеет сына Максима, который является основателем заведений Mozgi Bar и City Beach Club.
Михаил Радуцкий с семьей
facebook.com/radutsky
Михаил Радуцкий на свадьбе Потапа и Насти Каменских
facebook.com/radutsky
Потап и Максим Радуцкий
facebook.com/radutsky
Максим Радуцкий
facebook.com/radutsky
Как сообщал OBOZREVATEL:
Несмотря на то, что Михаил Радуцкий в нескольких интервью опровергал намерения занять пост главы МОЗ Украины, уже через три месяца он может его возглавить. Этот период ему необходим, "чтобы привести в порядок дела по бизнесу" для заполнения декларации. Зоряна Скалецкая, которая сейчас является главой министерства, скорее всего станет его заместителем. Отметим, что в скандальной переписке он назвал бывшую супругу нардепа от БПП Александра Черненко "своим человеком".
Ранее Нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий попался на скандальной переписке в Раде, за что его высмеяли.
Позже "слуга народа" оправдался за матерные СМС в Раде.
Кроме того, Радуцкий раскрыл планы "Слуги народа" по медреформе.
А Супрун закатила истерику из-за возможного министра Зеленского. Но ее жестко осадили из-за этих обвинений.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram