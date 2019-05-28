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Михаил Лев
Михаил Лев
Глава правления ОО «Центр политико-правовых исследований», адвокат, общественный и политический деятельВсе статьи автора

Одеса потребує радикальних змін і швидких рішень!

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Одеська область настільки ж складна в управлінні як і перспективна. Але кожна криза насправді криє в собі також великі можливості для ривка у розвитку. Аналітика, яку матимете можливість побачити нижче – це моніторинг наявного стану Одеської області і, що головне, пропозиції першочергових кроків для виходу на сталий високий розвиток.

Одеса потребує радикальних змін і швидких рішень!

Першочергові кроки:

  • Акумулювання бюджетних коштів через ревізію земельних відносин (розділ ІІІ) та економіки (розділ ІІ)

  • Звуження впливу кримінальних структур на владу та зменшення рівня злочинності, рейдерства та вимагання (розділ І)

  • Швидке відновлення інфраструктури (розділ IV)

  • Встановлення паритетності у розподілі бюджетного фінансування районів

  • Ефективна кадрова політика

  • Зміна політичного керівництва на місцях.

І. Найбільш криміногенний регіон України

Хоча за загальними показниками злочинності Одеська область знаходиться в середині рейтингу областей України, практично усі гучні напади на активістів відбулись саме в Одесі.

Червень 2017 – напад на журналістку Світлану Підпалу

Вересень 2017 – напад на активістку Аліну Радченко

7 лютого, 1 та 24 травня 2018 – напади на активіста Сергія Стерненка, останній з яких завершився вбивством одного з нападників.

Червень 2018 – напад на активіста Віталія Устименка

Вересень 2018 – напад на волонтера Андрія Вагапова

Серпень 2018 – спроба вбивства активіста Олега Михайлика

Вирішення проблеми

  • Відокремлення кримінальних структур від органів влади та правоохоронних органів: проведення позачергових місцевих виборів в Одесі, заміна керівників Нацполіції, обласної прокуратури та управління СБУ;

  • Перекриття шляхів контрабанди та наркоторгівлі;

  • Видворення з України усіх "смотрящих", "ворів в законі" і т.д., які є громадянами іноземних держав;

  • Відкриття кримінальних проваджень та швидке розслідування щодо основних фігурантів "ОПГ".

ІІ. Регіон економічної стагнації

Згідно статистичних даних у 2018 р. Одеська область загалом була на 21 місці з 24:

  • Промислове виробництво - -8.2% у порівнянні з 2017 р. (23 місце з 24)

  • Сільське господарство - +0.5% (22 місце)

  • Прямі іноземні інвестиції - -0.5% (17 місце) – основні інвестори з Республіки Кіпр

  • Зовнішня торгівля товарами - -1.6% (22 місце)

Область є фактично джерелом сировинної продукції. Згідно звіту голови ОДА за 2018 р. 7 з 10 найбільших інвестиційних проектів в області стосувались експорту зернових та технічних культур.

Вирішення проблеми

  • Акцент на розвитку туристичної сфери

  • Програми підтримки переробки с/г продукції

  • Створення спільних державно-приватних кооперативів

  • Відновлення роботи Одеського ОПЗ

  • Залучення інвестицій у відновлювальну енергетику, машинобудівну та хімічну галузі.

ІІІ. Тіньовий ринок землі

Одеська область - найбільша за площею область України.

1. Загальна площа земель державної власності, які обробляються без договорів – більше 100 тис. га за які сплачується від 3 до 6 % орендної плати за "сірими" тимчасовими угодами.

Згідно проведених земельних торгів Геокадастром в Одеській області середня орендна ставка – 16 %. За цими показниками проведення аукціонів на земельні ділянки дасть додатково понад 500 млн. грн. орендної плати у рік, які надходитимуть у місцевий бюджет.

2. Невитребувані паї та землі комунальної власності, якими наразі самовільно розпоряджаються РДА – понад 30 тис. га при забезпеченні конкурентних засад оренди забезпечать ще близько 200 млн. грн. надходжень у рік.

3. Ставка орендної плати за паї в Одеській області одна з найнижчих в Україні і становить в середньому 975 грн./га, хоча право оренди на землю державної власності на аукціонах продається по ціні в середньому 4 000 грн./га.. При збільшенні орендної плати за паї до рівня орендної плати за землю державної власності надходження ПДФО збільшиться на 1,4 млрд. грн.

Вирішення проблеми

  • Негайна інвентаризація земель державної власності

  • Проведення аукціонів з продажу прав оренди на земелю

  • Інвентаризація земель, підпорядкованих державним та комунальним установам, підприємствам та організаціям

  • Виведення з тіні орендної плати за паї та стимулювання до її росту

IV . Реформа інфраструктури

Основним проектом останніх років в Одеській області була реконструкція траси Одеса-Рені. САД в Одеській області проводило тендери на майже 3,5 млрд грн., де середня вартість ремонту 1 км. дороги становила близько 16 млн. грн. при середній ціні по Україні у 10 млн.грн. Підрядниками у виконанні робіт були:

  • ТОВ "БК "Дорлідер"

  • ТОВ "Ростдорстрой"

  • ТОВ "Березівкаагрошляхбуд"

  • ТОВ "Евродор"

Усі зазначені фірми фігурують у десятках кримінальних проваджень.

Окрім того, Одеською ОДА було утворене ДП "Служба місцевих автомобільних доріг", зареєстроване у листопаді 2018 р., де в.о. директора – заступник голови САД в Одеській області. Фінансування установи передбачається з обласного бюджету та за рахунок державної субвенції, загалом на суму 650 млн. грн..

Вирішення проблеми

  • Зміна менеджменту уповноважених установ

  • Підвищення рівня конкуренції та контролю, запрошення підрядників з інших регіоні

  • Підвищення якості контролю за експлуатацією доріг, встановлення додаткових вагових комплексів на дорогах державного значення .

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Михаил ЛевМихаил Лев
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УкраинаОдесса
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