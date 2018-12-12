Поважна інформаційна агенція Бі-Бі-Сі повідомляє: в американському штаті Нью-Джерсі керівництво однієї зі шкіл звільнило вчительку, яка сказала дітям, що у світі не існує Санта-Клауса, Зубної феї і великодніх кроликів.

Як то кажуть, нам би їх проблеми. У нас інший, більш масштабний міф, днями було розбито вщент. Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я Уляна Супрун зізналася, що усю оту маячню у Facebook, яку протягом року смакували майже усі ЗМІ, від її імені писала зовсім інша людина.

Ну от скажіть, ну як з цим тепер жити? Багато ж хто прислухався до рекомендацій головлікаря країни. І навіть виконувати їх почав. Ну там – чхати у лікоть, лікуватися за допомогою музики, збирати і їсти тільки маленькі гриби, сидіти на холодному бетоні, тощо. А тепер виявляється, що Супрун до цих порад немає жодного відношення?

Людей зрозуміти можна. До того, що політики за допомогою тролей постійно вішають їм локшину на вуха, у них вже з’явився стійкий імунітет. І тут така несподіванка від міністерки з її щиросердним зізнанням. Це вам не американська вчителька з розвінчанням Санта Клауса, це набагато крутіше.

Ладно, їдемо далі. Не дивлячись ні на що, таки існують речі, над якими час не владен. Ну наприклад – пожиттєва охорона наших високопосадовців від вдячного їм електорату. Днями стало відомо наступне. Ось цей цікавий документ на своїх сторінках оприлюднило одне поважне видання.

Згідно з цим папірцем, наш високоповажний "прем’єр-камікадзе" Арсеній Яценюк продовжує користатися послугами Управління державної охорони. Три роки, як цей пан з тріском вилетів з крісла, залишивши нам борговий зашморг на шиї, а ми всі власними податками продовжуємо сплачувати його безтурботне життя.

На жаль, в офіційному листі з цього приводу, щорічна сума яка висмикується з держбюджету заради спокою Арсенія Петровича, неоголошена. Мовляв – це державна таємниця. Але щось підказує – мова йде не про одну гривню, і навіть не про тисячу гривень.

А найцікавіше тут те, що, згідно з законом, держохорона після відставки прем’єра дійсно йому гарантується. Але лише протягом одного року. І все. Потім її мають прибрати. Але чомусь про це у відповідних кабінетах раптом забули. Така собі вибіркова амнезія.

Як результат – наступного року файні хлопці з УДО також будуть усюди супроводжувати нашого Петровича. За наші гроші. Папери вже підписані.

І на останок – ще про один міф, який днями було зруйновано. Пригадуєте, як різні там Бальчуни з "Укрзалізниці" розповідали нам, дурникам, що підняття вартості проїзду робиться виключно заради акумуляції коштів для придбання нових вагонів, збільшення зарплатні робітникам, ремонтів туалетів на вокзалах, та інше бла-бла-бла. Ми тоді навіть їм повірили. І навіть підстави для цього були.

І от нарешті з’ясувалася справжня мета, заради якої зросла вартість проїзду залізницею.

Цитую: "Укрзалізниця" закуповує комплекти зброї. Очікувана вартість замовлення – 2 млн 615 тис. гривень. Поки що вирішено озброїти до зубів один з філіалів. А далі, як то кажуть – будемо подивитися.

Ви ще перелік замовленого не бачили. А там, серед іншого – штурмові гвинтівки, пістолети-кулемети та пістолети-кулемети з глушниками. І так далі.

Ні, я зовсім не виключаю, що залізничники щось таке знають і до чогось такого готуються. Але, як на мене, погодьтеся – якось не дуже комфортно буде їздити у вагоні потяга, усвідомлюючи, що провідник зберігає у себе в купе пістолет-кулемет з глушником.

Хоча, скоріш за все, до нього зброя навіть не дійде і, як це зазвичай трапляється, її розпихає по кишенях верхівка. У даному випадку – "Укрзалізниці".

От такі справи. А Ви кажете – про Санта Клауса щось ляпнула ця звільнена вчителька з Америки. Нам би їх проблеми.