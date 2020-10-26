МИД вызвал посла Венгрии из-за агитации на Закарпатье в день выборов

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто, которому вручили ноту протеста из-за политической агитации венгерских дипломатов в пользу одной из партий на местных выборах 25 октября 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины 26 октября. В ведомстве подчеркнули, что такие действия противоречат украинскому законодательству.

"Венгерскому дипломату доведена позиция МИД о недопустимости вынесения в публичное пространство заявлений официальными лицами Венгрии, особенно в день выборов, с призывами к гражданам Украины венгерского происхождения голосовать за Партию венгров – Общество венгерской культуры Закарпатья", – сказано в сообщении.

Отмечается, что подобные действия венгерских чиновников противоречат ст. 50 закона Украины "О местных выборах" и ст. 57 Избирательного кодекса Украины, которые запрещают иностранцам принимать участие в предвыборной агитации.

В министерстве призвали венгерскую сторону уважать законодательство Украины и не совершать шагов, которые свидетельствуют о прямом вмешательстве во внутренние дела Украины и не соответствуют добрососедскому характеру украинско-венгерских отношений.

Как писал OBOZREVATEL, в день голосования на местных выборах в Украине 25 октября венгерская сторона прибегла к прямой агитации за партию "Общество венгерской культуры Закарпатья". Пост в поддержку партии написал в Facebook министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.