МИД выразил протест из-за вторжения российского "гумконвоя" на Донбасс

Министерство иностранных дел Украины направило российскому МИД ноту протеста в связи с вторжением так называемого "гуманитарного конвоя" на временно оккупированные территории Донбасса.

Как сообщается на сайте внешнеполитического ведомства, груз был перемещен с нарушением международного права, действующих двусторонних соглашений, законодательства Украины и ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов.

"30 июля 2020 года российской стороной осуществлено очередное незаконное перемещение на территорию Украины через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрыты украинской стороной пограничные пункты пропуска "Изварино" и "Успенка" так называемого "гуманитарного конвоя" для жителей временно оккупированных Российской Федерацией территорий Украины в Донецкой и Луганской областях", – отметили в МИД.

В ведомстве напомнили, что гуманитарные грузы должны сопровождаться представителями Международного комитета Красного Креста с обязательным оформлением представителями пограничных и таможенных органов Украины.

От России потребовали в дальнейшем при организации таких "гуманитарных конвоев", которые запланированы на 27 августа, 29 октября, 26 ноября и 17 декабря, неуклонно придерживаться международного права, законодательства Украины и своих международных обязательств.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 июля Россия отправила на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей так называемые "гуманитарные конвои".