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2 декабря • обновлено в 22:25
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Пошел против НАТО и Украины: МИД вручило ноту оскандалившемуся послу Венгрии

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Послу Венгрии в Украине Иштвану Ийдярто вручили ноту протеста в связи с его заявлениями об автономии венгерского нацменьшинства в стране и блокированием деятельности Комиссии Украина-НАТО.

Он был приглашен в посольство в понедельник, 2 декабря, сообщила пресс-служба украинского МИД.

"Ийдярто... было сказано о неприемлемости его заявлений... Вручена нота протеста", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что в ходе беседы было дополнительно отмечено, что Закон Украины "Об образовании" не нарушает права украинцев венгерского происхождения, а наоборот придает им возможности лучшей самореализации в стране, что было подтверждено и Венецианской комиссией.

Накануне посол Венгрии заявлял, что Будапешт продолжит блокировать проведение Совета Украина-НАТО из-за закона об образовании, который якобы "нарушает права этнических венгров".

Иштван Ийдярто

Иштван Ийдярто

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Напомним, недавно на ObozTV посол Иштван Ийдярто рассказал, почему Венгрия все-таки сняла блокировку сотрудничества Украины с НАТО.

Как писал OBOZREVATEL, Ийдярто высказал мнение о том, что изучать украинский язык очень сложно, потому как есть путаница с русским. Обучение же в школе, по его мнению, должно проходить на родном языке национальных меньшинств, чтобы материал лучше усваивался.

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Автор
Богдана Васильченко
Место
Украина
Теги
претензии Венгрии политика Министерство иностранных дел Украины посол скандалы НАТО
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Обосс брехло! Ничего Венгрия не снимала : "..появилась информация, что все-таки это вето МОЖЕТЬ БЫТЬ снято, если мы примем решение Венецианской комиссии. " Может быть - это як украинське зараз!
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