МИД Украины сократит до минимума договоры с Россией

Министерство иностранных дел планирует дальнейший пересмотр и сокращение договорной базы с Российской Федерацией до минимально необходимого уровня.

Об этом в интервью Укринформу заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднарь. Он отметил, что Украина не идет на радикально-эмоциональные шаги, которые могут повредить гражданам.

"До войны у нас было 453 подписанных двусторонних соглашений. Сейчас остаются в силе около 300 документов, но продолжается дальнейшая ревизия того, от чего мы можем отказаться", – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Украина не расторгла дипломатические отношения с Россией.

"Мы не прекратили свое дипломатическое присутствие в России, соответственно, граждане Украины в карантин свободно туда перемещались, и находясь на территории РФ, имели возможность получить защиту. Если отменить сразу все соглашения, мы окажемся в патовой ситуации, когда не будем иметь механизм защиты интересов украинских граждан на территории РФ. А этого допускать нельзя", – отметил Бондарь.

Замминистра подчеркнул, что сейчас действуют только функциональные договоры – частично договорная база в рамках СНГ и частично двусторонняя.

"Но мы с министерствами и ведомствами их постепенно пересматриваем, чтобы оптимизировать и оставить минимально необходимое количество документов, которые бы позволили сохранять надлежащий уровень защиты прав и интересов граждан Украины", – пояснил он.

Дипломат объяснил, что украинская сторона будет соблюдать процедуры выхода или прекращения действия договоров, чтобы потом не было двоякой трактовки силы определенных документов.

"Например, Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота РФ в Крыму. Мы считаем, что они должны действовать, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право, прибегнув к попытке оккупации украинской территории", – резюмировал заместитель министра.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин подписал закон о прекращении действия четырех российско-украинских соглашений по Черноморскому флоту РФ.