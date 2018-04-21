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МИД Украины пояснил нюансы с СНГ

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Несмотря на то, что Украина является стороной Соглашения о создании Содружества независимых государств (СНГ), она не является государством-членом СНГ.

В настоящее время Министерство иностранных дел и другие "компетентные органы Украины" проводят инвентаризацию договорно-правовой базы, связанной с СНГ, - сообщили "Обозревателю" в пресс-службе МИД Украины.

В ответ на запрос "Обозревателя" в ведомстве сообщили: Украина является стороной Соглашения о создании СНГ, подписанного 8 декабря 1991 года, но в то же время не является государством-членом СНГ, поскольку "не является стороной Устава Содружества, принятого решением Совета глав государств СНГ 22 января 1993 года".

Ссылаясь на статью 70 Венской конвенции о праве международных договоров, в МИД подчеркнули: "Денонсация Украиной Соглашения о создании СНГ не будет влиять на права, обязанности или юридическое состояние в отношении международных договоров СНГ, действие которых автоматически не останавливается в связи с денонсацией".

Во внешнеполитическом ведомстве Украины также сообщили, что в настоящее время "совместно с компетентными органами Украины" проводят инвентаризацию договорно-правовой базы, принятой Украиной в рамках СНГ, "на предмет ее соответствия национальным интересам нашего государства".

Как писал "Обозреватель", ранее своим мнением о целесообразности выхода из СНГ поделился первый президент Украины Леонид Кравчук.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Объект
Министерство иностранных дел Украины
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