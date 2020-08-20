МИД Украины подготовил ответ на обвинения во вмешательстве в дела Беларуси

В МИД подготовили ответ на обвинения Беларуси.

Министерство иностранных дел Украины вынесет на рассмотрение руководства государства предложения по дальнейшему развитию отношений с Беларусью.

Такое решение было принято после совещания с участием профильных департаментов МИД и посла Украины в Беларуси Игоря Кизима, сообщается на сайте ведомства.

"Посол предоставил оценку ситуации в Беларуси, вероятные прогнозы развития событий и предложения по реагированию. По результатам совещания Министерство иностранных дел Украины внесет на рассмотрение руководства государства предложения по дальнейшему развитию белорусско-украинских отношений", – отметили в МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство иностранных дел Украины впервые вызвало украинского посла в Беларуси Игоря Кизима в Киев, чтобы провести консультации и оценить перспективы отношений между странами.

Причиной для такого решения стала выдача России членов российской частной военной компании Вагнера, а также последовавшие безосновательные обвинения в сторону Украины от Александра Лукашенко в недружественных шагах против Беларуси.

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