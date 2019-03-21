Посол США уходит в отставку? Появилась первая реакция МИД Украины

В Министерстве иностранных дел Украины не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что посол США Мари Йованович якобы готовится досрочно покинуть свой пост.

Так, в эфире ObozTV представитель внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко объяснила, что пока официальной информации об отставке Йованович нет.

"МИД на эту тему пока не дает комментариев. Как только появится информация, мы сразу об этом сообщим", – отметила она.

Ранее украинский журналист Владимир Бойко заявил, что Мари Йованович за пять месяцев до завершения своей каденции покидает должность. Об этом он сообщил на своем Telegram-канале.

Посол США в Украине Мари Йованович радио Свобода

"Украину досрочно, за пять месяцев до завершения своей каденции, покидает посол США Мари Йованович. У себя на родине вместе с бывшим представителем ФБР в Украине Карен Гринавей, бывшим заместителем посла США в Украине Джоном Кентом и директором НАБУ Артемом Сытником миссис Йованович фигурирует в расследовании относительно вмешательства в выборы президента США в 2016 году. Речь о так называемой "черной бухгалтерии" с информацией о выплатах, которые получал в Украине экс-руководитель избирательного штаба Трампа Пол Манафорт", – написал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Украине Мари Йованович предоставила ему перечень лиц, которые не подлежат преследованию. При этом в Государственном Департаменте США от обвинений открестились, заявив, что им ничего об этом не известно, и обвинили Луценко в "откровенной выдумке".

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